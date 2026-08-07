Sáng 7/8, sau khi nghe tờ trình và thẩm tra, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Phát triển đô thị.

Tại tổ Hà Nội, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn bày tỏ sự ủng hộ đối với việc ban hành luật. Liên quan đến phát triển giáo dục - đào tạo, ông Sơn cho biết quan điểm về quy định chính sách cấp học bổng hỗ trợ người học và chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

Theo đó, ông Sơn nhìn nhận quy định về cơ chế ưu đãi đặc biệt cho người năng khiếu, tài năng có thành tích đặc biệt xuất sắc là chính sách rất tốt. Với TPHCM và các thành phố khác, ông cho rằng không chỉ cần hỗ trợ với học sinh tài năng mà cần bổ sung thêm đối tượng là người học những ngành, lĩnh vực trọng điểm của thành phố.

"Điều này có nghĩa là việc cấp học bổng không chỉ dành cho các em giỏi mà còn để định hướng đối với các ngành mà thành phố cần" - Bộ trưởng đề xuất.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn phát biểu

Dự thảo luật đề cập đến cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ khác cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đi học tập, nghiên cứu, thỉnh giảng trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực, ngành trọng điểm trên địa bàn thành phố... Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đề nghị bổ sung chính sách hỗ trợ, thu hút giảng viên xuất sắc, đặc biệt là từ nước ngoài về làm việc tại các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố.

"Đây là chính sách rất quan trọng. Chúng ta có rất nhiều trí thức người Việt, giảng viên, nhà khoa học ở nước ngoài về nước muốn làm việc, cộng tác tại các trường đại học. Nếu thành phố có các quy định, chính sách đặc biệt vượt trội, tương tự như thu hút nhân lực khoa học - công nghệ thì các giảng viên về đây sẽ là nguồn lực rất quý báu..." - Bộ trưởng nêu thêm.

Về chính sách với cơ sở giáo dục đại học, ông cho rằng các khu đô thị đại học hiện nay cũng chính là các khu công nghệ cao. Các cơ sở trong các đô thị đại học không chỉ đào tạo mà còn nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, thu hút các trung tâm nghiên cứu phát triển của các tập đoàn.

Vì vậy, ông đề nghị bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù đối với khu đô thị đại học, áp dụng tương tự như khu công nghệ cao. Việc này sẽ rất quan trọng để các cơ sở giáo dục đại học thu hút nguồn lực, hợp tác với doanh nghiệp để cùng thúc đẩy nghiên cứu đổi mới sáng tạo, chuyển giao tri thức.

Đề xuất chính sách chi trả cho nhân viên y tế cơ sở

Nhấn mạnh việc một đô thị đặc biệt phải có nền tảng xã hội bền vững, phong phú và văn minh, trong đó đời sống sức khỏe của cư dân thành phố là một vấn đề rất quan trọng, đại biểu Lê Văn Khảm (TPHCM) đề nghị có thêm các chính sách nhằm bảo đảm sự công bằng và hiệu quả trong tiếp cận dịch vụ y tế.

Đại biểu Lê Văn Khảm. Ảnh: QH

Theo đại biểu Lê Văn Khảm, quan điểm và cách tiếp cận về y tế cơ sở đã được xác định rất rõ trong nhiều chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật. Trong dự thảo luật có một số quy định nhằm tăng cường hệ thống y tế các cấp, trong đó có y tế cơ sở và các trạm y tế xã, phường.

Ông đề xuất thêm một cơ chế cụ thể để bảo đảm mỗi người dân thành phố đều được chăm sóc sức khỏe liên tục theo vòng đời, theo đúng chủ trương được nêu trong Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, được thực hiện thông qua hoạt động có tính chủ động của y tế xã, phường. Nghĩa là mỗi người dân đều được quản lý sức khỏe, được cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, bao gồm phòng bệnh, khám, chữa bệnh ban đầu cũng như các hoạt động nâng cao sức khỏe do y tế cơ sở thực hiện.

Cũng theo ông Khảm, nguồn tài chính cho các hoạt động trên, ngoài phần được bảo hiểm y tế hoặc ngân sách nhà nước chi trả theo quy định, thì phần còn lại nên do ngân sách thành phố bảo đảm, tính theo số dân của từng khu vực quản lý.

Đồng thời, ông cho rằng cần có cơ chế khoán tổng chi và điều chỉnh theo nhu cầu cũng như kết quả hoạt động. Nghĩa là khi nhu cầu tăng lên, hoạt động hiệu quả hơn thì tiếp tục điều chỉnh tăng mức chi này.

Cách thức quản lý là quản lý theo danh mục công việc hoặc nhiệm vụ được xác định rõ, đo lường khối lượng công việc đã thực hiện và đánh giá chất lượng. Người trực tiếp thực hiện là nhân viên y tế cơ sở và họ sẽ được chi trả theo kết quả hoạt động với mức thu nhập xứng đáng.