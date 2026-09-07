Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ phát biểu tại hội nghị: Ảnh: Văn Tá

Thông tin được đưa ra tại Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9/2026 do Cục Hải quan tổ chức, dưới sự chủ trì của Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ.

Trong tháng 8, Cục Hải quan tập trung đẩy nhanh các nhiệm vụ trọng tâm, nổi bật là công tác xây dựng thể chế, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số.

Ngày 23/8, Quốc hội khóa XVI thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan năm 2014, có hiệu lực từ ngày 1/3/2027. Luật mới mở rộng quản lý hàng hóa trên nền tảng thương mại điện tử, đẩy mạnh Hải quan số và giảm yêu cầu về hồ sơ, thủ tục đối với doanh nghiệp.

Cục Hải quan cũng tham mưu Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định 336/2026/NĐ-CP về thủ tục hành chính đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải xuất, nhập, quá cảnh theo cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN.

Trong công tác cải cách hành chính, Cục Hải quan đã cắt giảm, đơn giản hóa 35/39 thủ tục theo kế hoạch và thực thi thêm 13 thủ tục, đạt 123,1% kế hoạch. Đồng thời, 16 điều kiện kinh doanh được điều chỉnh để đưa vào Nghị quyết của Chính phủ, đạt 100% chỉ tiêu.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Tá

Chuyển đổi số tiếp tục là một trọng tâm. Hệ thống VNACCS/VCIS và các hệ thống vệ tinh được vận hành ổn định, an toàn 24/7, bảo đảm hoạt động thông quan thông suốt.

Từ ngày 1/1 đến 20/8, cơ quan Hải quan tiếp nhận hơn 85,7 triệu hồ sơ, trong đó gần như toàn bộ, với 85,72 triệu hồ sơ, được thực hiện trực tuyến.

Đáng chú ý, Cục Hải quan đang chuẩn bị hạ tầng công nghệ để thí điểm xác thực người khai hải quan đối với hàng hóa giá trị nhỏ thông qua việc kết nối hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (VNeID) với hệ thống của cơ quan Hải quan.

Liên quan đến Đề án quản lý thống nhất hoạt động kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu, ngày 20/7, Bộ Tài chính đã có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Đề án.

Đến nay, Cục Hải quan đã hoàn thiện dự thảo Đề án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội để lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan.

Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ yêu cầu trong thời gian tới, các đơn vị tập trung triển khai Đề án theo hướng thống nhất giao cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và phương tiện vận tải xuất nhập cảnh tại cửa khẩu, theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Tiến Dũng