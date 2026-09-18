Cử tri tỉnh Phú Thọ mới đây phản ánh, sau khi triển khai Thông tư số 43/2025 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trạm Y tế xã, phường, đặc khu và Thông tư số 53/2025 sửa đổi, bổ sung Thông tư 43, các xã, phường đã thành lập các phòng, khoa thuộc trạm y tế và bổ nhiệm Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng.

Tuy nhiên, hiện chưa có quy định về phụ cấp và các chế độ, chính sách khác đối với những chức danh này. Cử tri đề nghị Bộ Y tế nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan liên quan, báo cáo cấp có thẩm quyền sớm ban hành cơ chế, chính sách nhằm động viên, thu hút bác sĩ, dược sĩ và nhân lực y tế có năng lực về cơ sở.

Trả lời kiến nghị trên, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết trạm y tế cấp xã là đơn vị không xếp hạng. Trưởng trạm được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ 0,3; Phó Trưởng trạm hưởng hệ số 0,2.

Người đứng đầu ngành Y tế cho biết qua khảo sát đến thời điểm hiện tại, cơ bản các trạm y tế cấp xã chưa hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập với đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo hướng dẫn tại Thông tư 43 và Thông tư 53. Theo các quy định này, trạm y tế là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp xã.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan. Ảnh: Website Bộ Y tế

Hiện có 2 văn bản liên quan đến chức danh, chức vụ lãnh đạo tại trạm y tế cấp xã để các địa phương nghiên cứu, tổ chức thực hiện.

Thứ nhất, Quy định số 368-QĐ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị.

Khoản 1 Điều 5 Quy định số 368-QĐ/TW nêu rõ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương căn cứ quy định của Bộ Chính trị và các quy định liên quan để rà soát, kịp thời điều chỉnh, bổ sung chức danh, chức vụ theo phân cấp quản lý; sửa đổi, hoàn thiện các văn bản có liên quan, bảo đảm phù hợp với quy định của Trung ương.

Đối với các chức danh, chức vụ có bậc thấp hơn chức danh, chức vụ được quy định trong danh mục, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục cụ thể hóa theo thẩm quyền, bảo đảm đồng bộ, thống nhất và phù hợp với tình hình thực tế.

Danh mục kèm theo Quy định số 368-QĐ/TW xác định cấp trưởng cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND xã, phường, đặc khu ở bậc 9; cấp phó ở bậc 10.

Thứ hai, Nghị định số 07/2026 của Chính phủ.

Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 07/2026 quy định hệ số phụ cấp chức vụ đối với Trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND xã, phường, đặc khu, trực thuộc Hà Nội và TPHCM là 0,35; tại các tỉnh, thành phố còn lại là 0,25.

Đối với Phó Trưởng phòng chuyên môn, hệ số phụ cấp chức vụ tại Hà Nội và TPHCM là 0,2; tại các tỉnh, thành phố còn lại là 0,15.

Đối với các tổ chức cấu thành trạm y tế và trường hợp bố trí người phụ trách tạm thời các khoa, phòng chuyên môn, Bộ Y tế đề nghị địa phương căn cứ mô hình tổ chức thực tế, quyết định giao nhiệm vụ, thẩm quyền bổ nhiệm và các quy định nêu trên để nghiên cứu, tổ chức thực hiện theo thẩm quyền.