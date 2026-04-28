Trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, nhiều địa phương trong cả nước đã tổ chức lại hoặc giải thể trung tâm y tế huyện/thị xã/quận, đưa nhân sự về các trạm y tế cấp xã. Lãnh đạo Bộ Y tế đánh giá khối lượng công việc và yêu cầu chuyên môn đối với y tế tuyến xã ngày càng lớn, không kém các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến trên.

Bộ Y tế ngày 28/4 cho biết đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2023 liên quan đến hướng dẫn vị trí việc làm, trong đó có những đề xuất mới liên quan đến tổ chức nhân sự tại trạm y tế xã, phường, đặc khu nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời các dịch vụ y tế cơ bản, thiết yếu có chất lượng đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

Thông tư dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8.

Trạm Y tế xã có giám đốc, trưởng khoa

Cụ thể, trong dự thảo, Bộ Y tế đề xuất nhóm vị trí lãnh đạo, quản lý gồm giám đốc trạm y tế, phó giám đốc, chánh văn phòng hoặc trưởng phòng, trưởng khoa; cấp phó của các đơn vị này và trưởng điểm trạm.

Về chuyên môn nghiệp vụ, dự thảo bổ sung thêm các chức danh mới. Nhóm bác sĩ gồm các chuyên khoa khám chữa bệnh như: Y khoa, y học cổ truyền, răng hàm mặt hoặc chăm sóc sức khoẻ ban đầu; bác sĩ y học dự phòng phụ trách kiểm soát bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, giám sát dịch bệnh, xét nghiệm, kiểm chẩn hiệu chẩn.

Bậc nghề nghiệp phản ánh mức độ phức tạp của nhiệm vụ vị trí việc làm. Trong đó bậc 3 là phân tích, tổng hợp thông tin, xử lý các tình huống phát sinh; chịu trách nhiệm độc lập về kết quả nhiệm vụ; bậc 4 là chủ trì, tổ chức thực hiện; phân công, kiểm tra, đánh giá.

12 vị trí việc làm khác tại trạm y tế gồm y sĩ; dược sĩ; điều dưỡng; hộ sinh; y tế công cộng; kỹ thuật viên về xét nghiệm y học, chẩn đoán hình ảnh, phục hồi chức năng, xét nghiệm hóa sinh, vi sinh; điều dưỡng trưởng và tương đương; dinh dưỡng; kỹ thuật thiết bị y tế; dân số; công tác xã hội và tâm lý lâm sàng.

Định mức nhân sự làm việc tại trạm y tế

Bộ Y tế đề xuất định mức số lượng người làm việc tại mỗi trạm y tế là 15 người, đồng thời có cơ chế điều chỉnh nhân lực theo quy mô dân số và vùng địa lý.

Cụ thể, với trạm y tế vùng I và vùng II có dân số trên 6.000 người, cứ tăng thêm từ 2.000 đến 3.000 dân sẽ được tăng thêm 1 người làm việc. Đối với trạm y tế xã thuộc vùng III, khi dân số vượt 5.000 người thì cứ tăng thêm 1.000 dân sẽ được bổ sung thêm 1 người làm việc.

Về vùng địa lý, trạm y tế vùng II và vùng III (những nơi có điều kiện đi lại khó khăn, dân cư phân tán...) được áp dụng hệ số tăng thêm lần lượt là 1,2 và 1,3.

Tùy điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương, số lượng người làm việc tại trạm y tế có thể thấp hơn hoặc cao hơn định mức nêu trên.

Giám đốc trạm y tế sẽ có trách nhiệm xây dựng đề án vị trí việc làm, đề xuất số lượng nhân lực trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định nhằm bảo đảm cung cấp đầy đủ, kịp thời các dịch vụ y tế cơ bản, thiết yếu và có chất lượng cho người dân trên địa bàn.