Đánh thức trạm y tế 'đóng băng' suốt 4 năm giữa Hà Nội

Sáng 14/1, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức lễ công bố hợp tác toàn diện giữa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Trạm Y tế phường Vĩnh Hưng (số 471 Lĩnh Nam, Hà Nội), đánh dấu bước khởi động mới cho một trạm y tế từng “đóng băng” hoạt động nhiều năm. Trường Đại Y Hà Nội giúp đỡ toàn diện về con người. Bệnh viện Đại học Y đưa trang thiết bị hiện đại đến trạm y tế phường.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết sự hợp tác này thể hiện rõ mô hình chính quyền địa phương hai cấp hoạt động hiệu quả. Đây cũng là việc hiện thực hóa mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội đã đề ra, đó là lấy hạnh phúc và sức khỏe của người dân làm trung tâm.

Người dân được các chuyên gia thăm khám ngay tại trạm y tế. Ảnh: BTC.

Theo ông Dũng, Trạm Y tế phường Vĩnh Hưng đã được khánh thành từ 4 năm trước nhưng chưa được đưa vào hoạt động hiệu quả. Vì vậy, việc đưa trạm y tế vận hành đúng chức năng sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho người dân. Đây là mô hình thí điểm đầu tiên và trong thời gian tới sẽ được nhân rộng ra các phường, xã khác trên địa bàn thành phố, trong đó có khu vực Hòa Lạc.

Chia sẻ tại buổi lễ, PGS Phan Thị Thu Hương, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Y Hà Nội cho rằng mô hình hợp tác này thể hiện niềm tin của TP Hà Nội dành cho Trường Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

PGS Hoàng Bùi Hải - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội khám cho bệnh nhân trong sáng nay. Ảnh: P.Thúy.

Người dân khám bệnh được hưởng dịch vụ cao tại trạm y tế

Theo PGS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, trạm y tế này được tổ chức như một phòng khám ngoại trú của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Trạm y tế nhưng có chất lượng thậm chí còn tốt hơn phòng khám của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tại cơ sở Cầu Giấy, bởi đây là phòng khám mới, được đầu tư đồng bộ, hiện đại và có khuôn viên khang trang.

Trọng tâm của mô hình là đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại. Trạm y tế được trang bị hệ thống máy nội soi tiên tiến hàng đầu hiện nay tại Việt Nam, cùng hệ thống máy siêu âm thế hệ mới của Hàn Quốc, lần đầu tiên được ứng dụng tại Việt Nam.

Đặc biệt, công nghệ siêu âm từ xa cho phép bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội điều khiển máy siêu âm đặt tại trạm y tế, trong khi kỹ thuật viên tại chỗ chỉ cần thực hiện thao tác đặt đầu dò. Đây là kỹ thuật dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán ngay tại tuyến y tế cơ sở. Ngoài ra, tại đây còn được trang bị các máy CT, X-quang số, giàn xét nghiệm tự động tiêu chuẩn.

Theo PGS Hiếu, mô hình này mang hai ý nghĩa quan trọng.

Thứ nhất, trạm y tế phường sẽ “mạnh lên” nhờ được hỗ trợ toàn diện trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao như tiêm chủng, truyền thông, giáo dục sức khỏe, đào tạo nhân viên y tế cơ sở, quản lý các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi mạn tính.

Thực tế, sau 4 năm xây dựng nhưng chưa từng khám cho bệnh nhân nào, ngay trong ngày đầu triển khai mô hình đã có các trường hợp mắc bệnh mạn tính đến đăng ký khám và nhận thuốc tại trạm.

Thứ hai, khi người bệnh phát hiện các bệnh lý phức tạp hoặc có nhu cầu khám chuyên khoa sâu, ngay tại địa phương.

