Sáng 16/1, Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và UBND các phường Bồ Đề, Long Biên tổ chức lễ bàn giao mô hình trạm y tế chuyển đổi số toàn diện.

Đây là hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó nhấn mạnh vai trò của y tế cơ sở.

Chăm sóc toàn diện ngay tại trạm y tế

Ngồi chờ đến lượt khám tại điểm y tế Ngọc Thụy (Trạm y tế phường Bồ Đề), bà Phạm Thị Huệ (Tổ 25, Ngọc Thụy) cho biết rất ít khi đi khám bệnh. Nếu chẳng may bị ốm thì các con sẽ đưa bà đi khám, điều trị tại một bệnh viện tư trên địa bàn.

“Chi phí cho mỗi lần đi viện như vậy cũng tốn không ít tiền. Vì vậy, nếu trạm y tế gần nhà mà có đội ngũ y bác sĩ giỏi, các dịch vụ tốt, giá thành rẻ thì chúng tôi mừng lắm”, bà Huệ cho hay.

Người dân lấy máu xét nghiệm tại Trạm y tế phường Bồ Đề. Ảnh: N. Huyền

Theo ghi nhận tại Trạm y tế phường Bồ Đề, thay cho những quy trình thủ công trước đây, hiện nay người dân có thể đặt lịch khám, đăng ký tiếp nhận điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt. Các chỉ định cận lâm sàng, trả kết quả xét nghiệm được thực hiện trực tiếp trên hệ thống máy tính, liên thông với bệnh viện tuyến trên. Nhờ đó, chất lượng chẩn đoán, điều trị tại tuyến cơ sở được nâng lên rõ rệt.

Người dân 2 phường Bồ Đề, Long Biên sẽ được chăm sóc toàn diện ngay tại trạm y tế. Ảnh: N. Huyền

Người dân có thể tra cứu lịch sử khám, chữa bệnh, theo dõi kết quả xét nghiệm trực tuyến; trong khi đội ngũ y, bác sĩ tuyến cơ sở được hỗ trợ hội chẩn từ xa, quản lý bệnh án điện tử, thực hiện giám định và thanh toán bảo hiểm y tế minh bạch, chính xác.

Có thể xây dựng trạm y tế mạnh với chi phí thấp

Trao đổi với PV VietNamNet, PGS.TS Đỗ Đình Tùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết, thực tiễn triển khai tại phường Bồ Đề và Long Biên cho thấy, nếu có cách tiếp cận đúng, hoàn toàn có thể xây dựng một trạm y tế mạnh trong thời gian ngắn, với chi phí không lớn.

“Thậm chí trong tương lai, các trạm y tế có thể hướng tới cơ chế tự chủ tương tự như bệnh viện khi được hỗ trợ đầy đủ về chuyên môn, công nghệ và quản trị”, ông Tùng nhận định.

Với trách nhiệm hỗ trợ y tế khu vực Đông Bắc Hà Nội, nơi có 5 bệnh viện và 22 trạm y tế, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã lựa chọn chuyển đổi số làm giải pháp then chốt để tạo hiệu quả bền vững, có thể nhân rộng.

Bà Vũ Thị Thành, Bí thư Đảng ủy phường Bồ Đề cho biết, việc triển khai mô hình trạm y tế chuyển đổi số toàn diện gắn với Chương trình Khám sức khỏe toàn dân thể hiện quyết tâm chính trị của cấp ủy, chính quyền địa phương trong cụ thể hóa các nghị quyết của trung ương và chỉ đạo của TP.

“Với mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí mỗi năm một lần, đồng thời có hồ sơ sức khỏe điện tử, phường đã chỉ đạo trạm y tế đổi mới phương thức hoạt động theo phương châm “Gần dân – Phục vụ – Chuyên nghiệp – Chuyển đổi số”, bà Thành nói.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà (áo xanh) thăm mô hình trạm y tế số tại phường Bồ Đề. Ảnh: N. Huyền

Từ ngày 15/12/2025, trạm y tế phường Bồ Đề đã vận hành thử nghiệm mô hình chuyển đổi số và bước đầu ghi nhận những kết quả tích cực. Mục tiêu tiếp theo là triển khai bệnh án điện tử, kê đơn điện tử, cấp giấy khám sức khỏe điện tử, tiến tới hỗ trợ khám, chữa bệnh từ xa, tạo thuận lợi tối đa cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, việc triển khai mô hình trạm y tế chuyển đổi số được xác định là bước đi khởi đầu, mang tính nền tảng trong lộ trình xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe ngay từ tuyến cơ sở.

Để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tại cơ sở, bà Hà chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và các bệnh viện trên địa bàn 2 phường tăng cường đưa y, bác sĩ về hỗ trợ, đồng thời tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế cơ sở. Các đơn vị cần đẩy mạnh liên thông, chia sẻ dữ liệu y tế, hướng tới khám, chữa bệnh từ xa, kịp thời hỗ trợ người dân ngay tại nơi cư trú.