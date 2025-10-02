Theo phương án do Bộ Nội vụ đề xuất, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán 2026 từ ngày 14/2/2026 (tức 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết ngày 22/2/2026 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Tổng cộng kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày, trong đó có 5 ngày nghỉ Tết theo quy định của Bộ luật Lao động và 4 ngày nghỉ cuối tuần.

Ảnh minh hoạ: Phạm Hải

Cụ thể, công chức sẽ có 5 ngày nghỉ chính thức theo quy định của Bộ luật Lao động (1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết). Kết hợp với lịch nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày liên tục.

Đối với người lao động trong doanh nghiệp, Bộ Nội vụ cho biết căn cứ vào điều kiện thực tế, các đơn vị có thể bố trí lịch nghỉ phù hợp, đồng thời gợi ý 3 phương án lựa chọn: 1 ngày cuối năm Ất Tỵ và 4 ngày đầu năm Bính Ngọ; 2 ngày cuối năm Ất Tỵ và 3 ngày đầu năm Bính Ngọ; 3 ngày cuối năm Ất Tỵ và 2 ngày đầu năm Bính Ngọ.

Người sử dụng lao động cần thông báo phương án nghỉ Tết cho người lao động trước ít nhất 30 ngày. Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ Tết, doanh nghiệp phải bố trí cho người lao động được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp, theo quy định của Bộ luật Lao động.

Bộ Nội vụ cũng khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng lịch nghỉ Tết tương tự như khối công chức, viên chức, đồng thời tạo điều kiện để có những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.