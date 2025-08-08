Bà Nguyễn Thị M. (sinh tháng 9/1970, trú tại Hà Nội) chia sẻ, bà đã tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc được 8 năm 3 tháng. Tuy nhiên, do công ty nơi bà làm việc thực hiện sắp xếp lại nhân sự, bà thuộc diện phải nghỉ việc.

Với trình độ nghiệp vụ chỉ ở mức giúp việc văn phòng và mong muốn dành thời gian chăm sóc gia đình, bà M. không dự định tiếp tục tìm việc mới. Điều khiến bà trăn trở là: Liệu với số năm đóng BHXH hiện tại, bà có thể tiếp tục tham gia để đủ điều kiện nhận lương hưu và có thể đóng một lần để hưởng chế độ sớm không?

BHXH Việt Nam cho biết, trường hợp của bà M. hoàn toàn có thể chuyển sang tham gia BHXH tự nguyện để duy trì quá trình đóng và đảm bảo quyền lợi về sau.

BHXH tự nguyện là hình thức linh hoạt, phù hợp với người lao động tự do, nội trợ, người nghỉ việc sớm. Mức đóng tối thiểu hiện nay là 330.000 đồng/tháng, tính trên mức thu nhập bằng chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn (1,5 triệu đồng/tháng).

Ảnh minh hoạ: Chí Hiếu

Nếu bà M. thuộc đối tượng được nhà nước hỗ trợ (hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số, sống tại xã đảo, vùng đặc biệt khó khăn...), mức hỗ trợ có thể lên tới 50% mức đóng, giúp giảm gánh nặng tài chính đáng kể.

Ngoài ra, bà có thể lựa chọn đóng một lần cho nhiều năm, tối đa 5 năm (60 tháng)/lần, tùy theo khả năng tài chính.

Một vấn đề khác là trường hợp bà M. có thể đóng thêm 7 năm một lần (cho đủ 15 năm) để được hưởng lương hưu sớm hay không?

Luật BHXH 2024 quy định, người đủ tuổi nghỉ hưu nhưng còn thiếu tối đa 5 năm đóng BHXH được phép nộp một lần cho đủ. Tuy nhiên, vì bà mới đóng được 8 năm, nên chưa thể đóng thêm một lần cho đủ ngay lúc này.

Bà M. sinh năm 1970, nên bà cần tiếp tục đóng thêm cho đến tuổi nghỉ hưu vào năm 2028, khi bà đủ 57 tuổi 8 tháng. Thời điểm nghỉ hưu nếu chưa đủ, bà có thể nộp một lần cho số năm còn thiếu để nhận lương hưu.

Mở rộng cánh cửa hưởng lương hưu cho nhiều người

Từ ngày 1/7/2025, theo Điều 98 của Luật BHXH 2024, người lao động chỉ cần có 15 năm đóng BHXH và đủ tuổi nghỉ hưu là đã được nhận lương hưu, thay vì phải đủ 20 năm như trước.

Quy định mới này mở rộng cánh cửa nhận lương hưu cho nhiều nhóm người, đặc biệt là lao động tự do, tiểu thương, nông dân, người nội trợ... hoặc những người từng đóng BHXH ngắt quãng, chưa đủ thời gian.

Luật BHXH 2024 cũng quy định, người lao động đủ điều kiện sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng và được cấp thẻ BHYT miễn phí, giúp đảm bảo cuộc sống ổn định khi về già.

Một chuyên gia lao động - tiền lương khuyến nghị, đối với những trường hợp nghỉ làm và dừng đóng BHXH bắt buộc nên chủ động chuyển sang BHXH tự nguyện ngay sau khi nghỉ việc để bảo lưu thời gian đóng.

Ngoài ra, người lao động cần theo dõi tuổi nghỉ hưu của bản thân để biết thời điểm đủ điều kiện đóng bù một lần cho đủ.

"Người lao động khi nghỉ việc, nếu đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng còn thiếu tối đa 5 năm đóng BHXH, có thể lựa chọn đóng một lần cho đủ để được nhận lương hưu ngay. Đây là một chính sách nhân văn, mang tính đột phá trong việc đảm bảo an sinh, giúp người lao động an tâm hơn khi bước vào tuổi già", vị chuyên gia nhận định.

Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu của nam và nữ: Theo lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu, đến năm 2025, người lao động làm việc trong điều kiện bình thường sẽ nghỉ hưu ở tuổi: Nam: 61 tuổi 3 tháng, nữ: 56 tuổi 8 tháng. Mỗi năm, tuổi nghỉ hưu tăng thêm 3 tháng đối với nam cho đến khi đạt ngưỡng 62 tuổi (năm 2028); 4 tháng đối với nữ cho đến khi đạt ngưỡng 60 tuổi (năm 2035). Trường hợp người lao động thuộc đối tượng lao động nặng nhọc, độc hại, vùng đặc biệt khó khăn hoặc có đủ điều kiện đặc biệt theo quy định thì được pháp luật cho phép nghỉ hưu sớm từ 5-10 năm.