Sáng nay, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an trình Quốc hội dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

Bộ trưởng Công an cho biết, dự thảo luật hoàn thiện việc bổ sung các quy định về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy để kiểm soát chặt chẽ và tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển kinh tế.

Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung quy định về thời hạn cai nghiện ma túy đối với người cai nghiện ma túy lần đầu là 24 tháng, đối với người cai nghiện ma túy từ lần thứ hai trở lên là 36 tháng và áp dụng đối với tất cả hình thức cai nghiện ma túy tự nguyện, cai nghiện ma túy bắt buộc.

Người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi thực hiện việc cai nghiện tại trường giáo dưỡng, nhưng khi người nghiện ma túy đủ 18 tuổi, nếu thời gian cai nghiện còn lại từ đủ 3 tháng trở lên thì chuyển sang thực hiện việc cai nghiện tại cơ sở cai nghiện công lập.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an trình bày tờ trình. Ảnh: Quốc hội

Về nội dung phân cấp, phân quyền, dự thảo quy định trưởng công an xã có trách nhiệm tiếp nhận đăng ký, quản lý người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.

Khi người sử dụng trái phép chất ma túy thay đổi nơi cư trú thì công an cấp xã nơi chuyển đi có trách nhiệm thông báo cho công an cấp xã nơi chuyển đến trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày người đó chuyển khỏi địa phương để đưa vào danh sách và tiếp tục quản lý.

Về trách nhiệm của người sử dụng trái phép chất ma túy, dự thảo quy định người nghiện phải cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về chất ma túy do đâu mà có, hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của mình cho công an cấp xã nơi cư trú. Đây là điểm mới khi quy định hiện hành chỉ yêu cầu cung cấp về hành vi sử dụng ma túy cho công an cấp xã.

Đề nghị nghiên cứu quy định phù hợp hơn về thời hạn cai nghiện ma túy

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, cơ quan soạn thảo nêu lý do việc tăng thời hạn cai nghiện ma túy góp phần nâng cao chất lượng công tác cai nghiện ma túy.

Đa số ý kiến của Ủy ban tán thành với quy định tăng thời hạn cai nghiện ma túy, tuy nhiên đề nghị cần nghiên cứu quy định phù hợp hơn về thời hạn cai nghiện ma túy, đặc biệt đối với người cai nghiện ma túy lần đầu, người cai nghiện ma túy là người đang nuôi con nhỏ, trẻ em thì thời hạn cai nghiện ma túy nên ngắn hơn hoặc quy định không quá 24 tháng đối với người cai nghiện lần đầu, không quá 36 tháng đối với người cai nghiện ma túy từ lần thứ hai trở đi.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: Quốc hội

Có ý kiến đề nghị nghiên cứu quy định thời hạn cai nghiện theo hướng đối với đối tượng cai nghiện ma túy bắt buộc thì thời hạn thực hiện như quy định tại dự thảo luật; đối với đối tượng cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng cần quy định thời hạn phù hợp.

Về cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị tiếp tục nghiên cứu có quy định tại dự thảo luật bảo đảm tính nguyên tắc và bao quát về điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, giá dịch vụ cai nghiện ma túy, thẩm quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong cung cấp dịch vụ cai nghiện…

Về vấn đề cai nghiện ma túy bắt buộc cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, cơ quan thẩm tra cho rằng việc tổ chức cai nghiện ma túy bắt buộc cho nhóm đối tượng này tại trường giáo dưỡng sẽ tạo thuận lợi cho việc tổ chức học văn hóa, học nghề, giáo dưỡng theo quy định. Tuy nhiên, việc chỉ cai nghiện ma túy bắt buộc tại trường giáo dưỡng sẽ có một số hạn chế, bất cập.

Do đó, Ủy ban đề nghị tiếp tục nghiên cứu quy định bảo đảm tính mở, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn theo hướng cai nghiện ma túy bắt buộc cho nhóm người này thực hiện ở trường giáo dưỡng. Ủy ban đề nghị giao Bộ trưởng Bộ Công an quy định mở rộng việc cai nghiện bắt buộc cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi tại cơ sở cai nghiện khác có đủ điều kiện.