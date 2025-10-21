Thông báo kết luận nêu rõ, công tác phòng, chống ma túy tại Việt Nam vẫn còn một số khó khăn, hạn chế do chịu tác động trực tiếp của tình hình ma túy trên thế giới, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở nước ta tiếp tục diễn biến rất phức tạp.

Trong 9 tháng đầu năm 2025 đã bắt giữ hơn 19 nghìn vụ, hơn 37,5 nghìn đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ gần 3,4 tấn ma túy tổng hợp, hơn 2 triệu viên ma túy tổng hợp, 243 kg heroin và 971 kg cần sa.

Khuyến khích các cơ quan, doanh nghiệp hướng nghiệp, dạy nghề, tạo việc làm cho người nghiện, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy. Ảnh minh họa: Đình Hiếu

Dự báo trong thời gian tới, do ảnh hưởng từ tình hình ma túy trên thế giới và khu vực, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở nước ta tiếp tục diễn biến phức tạp. Vì vậy, phòng chống ma túy là nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa quan trọng để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, bảo vệ hạnh phúc của mỗi gia đình, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và phát triển bền vững của đất nước.

Để triển khai hiệu quả chương trình, Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác phòng chống ma túy nói chung và thực hiện chương trình, không "phó mặc", "khoán trắng" cho cấp dưới trong tổ chức thực hiện.

Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về phòng, chống ma túy, trọng tâm là sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thực hiện, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ để triển khai thực hiện hiệu quả chương trình.

Thủ tướng yêu cầu các lực lượng chuyên trách của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh, chặt đứt mối quan hệ "cung - cầu". Tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, kiểm soát tiền chất, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm, liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy, điều tra truy tố và xử lý nghiêm theo pháp luật, nhất là các đối tượng cầm đầu. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong phòng, chống ma túy.

Đẩy mạnh truyền thông xây dựng phong trào "Toàn dân tham gia phòng chống ma túy" với thông điệp "mỗi người dân là một chiến sỹ, mỗi gia đình là một trận địa, mỗi địa phương là một pháo đài trong phòng chống ma tuý" để người dân lên án, không chấp nhận sự tồn tại của tội phạm và tệ nạn ma tuý; phát huy vai trò của các đoàn thể trong phát hiện, quản lý người nghiện ma túy; từng cơ quan, doanh nghiệp, trường học phải có giải pháp để xây dựng mô hình "sạch ma túy".

Thủ tướng giao Bộ Công an tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện mục tiêu xây dựng 20% xã, phường, đặc khu "không ma túy" trong năm 2025 và đến hết năm 2030 ít nhất 50% đơn vị hành chính cấp xã trên toàn quốc "không ma túy"; phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành mục tiêu xây dựng từ 15-20% các tỉnh, thành phố không ma túy.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các địa phương đánh giá nhu cầu nâng cấp, sửa chữa, trang bị cho các cơ sở cai nghiện ma túy, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, giám sát người nghiện.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai các dự án, tiểu dự án trong chương trình; triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng "xã, phường, đặc khu không ma túy" phù hợp với địa phương, có mục tiêu, lộ trình, giải pháp cụ thể đối với từng tổ, thôn, bản, xóm…, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Xây dựng, ban hành cơ chế chính sách thuận lợi để khuyến khích các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức trên địa bàn hướng nghiệp, dạy nghề, tạo việc làm cho người nghiện, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy. Có chính sách tín dụng ưu đãi, cho vay vốn, tham gia công tác xã hội, hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng.