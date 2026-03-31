Đề xuất này được Bộ Tư pháp đưa ra khi chủ trì xây dựng dự thảo Nghị quyết thực hiện thí điểm chế định luật sư công.

Tờ trình của Bộ Tư pháp nêu dự thảo nghị quyết quy định việc thực hiện thí điểm chế định luật sư công và được áp dụng đối với 8 Bộ (Công an, Quốc phòng, Xây dựng, Tài chính, Tư pháp, Công Thương, Ngoại giao, Nông nghiệp và Môi trường), UBND 10 tỉnh, thành phố (Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đồng Nai, Bắc Ninh).

Theo Bộ Tư pháp, việc lựa chọn các bộ, ngành và địa phương để thực hiện thí điểm được căn cứ trên cơ sở kết quả khảo sát trong quá trình xây dựng đề án, theo đó các bộ được đưa vào để thực hiện thí điểm là các bộ quản lý nhiều lĩnh vực phức tạp, thường phát sinh khiếu nại, tranh chấp quốc tế hoặc phải tham gia ý kiến pháp lý cho cơ quan nhà nước.

UBND tại các tỉnh, thành được lựa chọn là địa phương có điều kiện kinh tế phát triển, phát sinh hoặc tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều khiếu nại, khiếu kiện hành chính, tranh chấp đầu tư và thời gian qua đã ban hành chính sách để thu hút luật sư tham gia vào việc công.

Để bảo đảm chất lượng và không làm phát sinh biên chế, dự thảo nghị quyết quy định đối tượng được công nhận luật sư công là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan CAND, sĩ quan QĐND, cán bộ doanh nghiệp Nhà nước, trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, liêm chính.

Những đối tượng này cần có trình độ cử nhân luật trở lên; có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp luật hoặc kinh nghiệm tranh tụng, tư vấn pháp luật hoặc giải quyết vụ việc pháp lý phức tạp; đã qua khóa đào tạo nghề theo quy định.

Người đủ tiêu chuẩn nêu trên và được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư thì được thực hiện các công việc thuộc phạm vi hoạt động của luật sư công.

Để xây dựng và hình thành đội ngũ luật sư công có chất lượng cũng như có thể có ngay đội ngũ luật sư công để thực hiện việc công trong giai đoạn thí điểm, dự thảo nghị quyết quy định 2 nhóm để trở thành luật sư công.

Nhóm 1, người đã có chứng chỉ hành nghề luật sư được tuyển dụng làm cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan CAND, sĩ quan QĐND, cán bộ doanh nghiệp Nhà nước.

Nhóm 2, người đang là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan CAND, sĩ quan QĐND, cán bộ doanh nghiệp Nhà nước.

Đề xuất luật sư công được hưởng hỗ trợ 100% theo hệ số lương hiện hưởng

Theo tờ trình, công việc của luật sư công đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, cần phải có chính sách để thu hút người giỏi tham gia. Xét về đặc thù công việc, việc có cơ chế đặc thù, chế độ ưu đãi vượt trội mới có thể thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao (bao gồm cả đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, luật sư, luật gia ...) tham gia đội ngũ luật sư công là cần thiết.

Do vậy, dự thảo nghị quyết quy định luật sư công được hưởng hỗ trợ hằng tháng bằng 100% theo hệ số lương hiện hưởng. Trong đó, luật sư có trên 10 năm kinh nghiệm được tuyển dụng làm luật sư công được hưởng lương và hỗ trợ hàng tháng bằng 100% theo hệ số lương bậc 1 của chuyên viên cao cấp hoặc tương đương theo vị trí việc làm, tương tự như đối với công chức, sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang có vị trí việc làm xây dựng pháp luật, pháp chế theo Nghị quyết số 197/2025 của Quốc hội.

Trường hợp luật sư công được hưởng hỗ trợ hàng tháng từ nhiều mục khác nhau đối với cùng một chế độ, chính sách trong cùng một thời điểm thì chỉ được hưởng chế độ, chính sách cao nhất.

Ngoài ra, luật sư công được hưởng thù lao, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác; được hưởng tiền làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, công tác phí và các chế độ khác theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức, viên chức.

Nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị, dự thảo nghị quyết quy định: Các luật sư, luật gia, nhà khoa học đang làm việc tại khu vực tư nhân khi đáp ứng tiêu chuẩn luật sư công thì được tuyển dụng để trở thành luật sư công.

Việc tuyển dụng luật sư công được thực hiện theo hình thức xét tuyển theo quy định của pháp luật.