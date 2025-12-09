Chánh án cho biết các tòa án đã thụ lý 683.341 vụ việc, đã giải quyết, xét xử được 618.341 vụ việc, đạt tỉ lệ 90,49%, cao hơn năm trước 0,77%.

Tỉ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan là 0,69%, thấp hơn năm trước 0,08% và đáp ứng yêu cầu mà nghị quyết Quốc hội đề ra.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng báo cáo trước Quốc hội. Ảnh: Quốc hội

Về giải quyết, xét xử các vụ án hình sự, các tòa án đã giải quyết, xét xử 98,63% số vụ và 97,38% về số bị cáo, cao hơn năm trước 0,45% về số vụ và 0,56% về số bị cáo, vượt 10,63% chỉ tiêu nêu trong nghị quyết của Quốc hội. Việc xét xử các vụ án hình sự bảo đảm nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Tòa án đã xử lý nghiêm nhiều vụ án thuộc Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, được dư luận đánh giá cao.

Về giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự, các tòa án đã giải quyết, xét xử đạt tỉ lệ 88,64%, cao hơn năm trước 1,13% và vượt 10,64% chỉ tiêu do Quốc hội nêu trong nghị quyết.

Chánh án cho biết, tính đến 30/9, không còn vụ việc để quá thời hạn giải quyết do nguyên nhân chủ quan. Về giải quyết, xét xử các vụ án hành chính, các tòa án đã giải quyết, xét xử đạt tỉ lệ 81,99%, cao hơn năm trước 5,07%, vượt 21,99% so với chỉ tiêu nghị quyết Quốc hội giao.

Bên cạnh đó, Chánh án Nguyễn Văn Quảng cũng nhìn nhận vẫn còn một số bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan. Một số công chức chưa chấp hành nghiêm kỷ luật công vụ dẫn tới vi phạm pháp luật, quy định của ngành...

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh việc tòa án đã đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc, về cơ bản đạt và vượt nhiều chỉ tiêu của Quốc hội hội giao.

Trong đó, công tác xét xử, giải quyết các vụ án hình sự về cơ bản được đưa ra xét xử trong thời hạn luật định. Tỉ lệ xét xử đạt 98,63%, vượt 10,63% so với yêu cầu Quốc hội giao. Việc xét xử cơ bản bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày thẩm tra các báo cáo. Ảnh: Quốc hội

Cơ quan thẩm tra đánh giá chất lượng xét xử được bảo đảm, chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người vô tội; tỉ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan đáp ứng yêu cầu của Quốc hội.

Các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương và Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo được đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh; chú trọng các biện pháp thu hồi tài sản, được dư luận, nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Tuy nhiên, vẫn còn một số bản án hình sự, dân sự, hành chính bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan; trong đó đối với bản án, quyết định hành chính, tỉ lệ này còn cao (3,72%), chưa đạt yêu cầu của Quốc hội.

Áp dụng các biện pháp bảo đảm, thu hồi 45.531 tỷ đồng

Cũng trong sáng nay, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến báo cáo trước Quốc hội nhiều kết quả quan trọng trong công tác của Viện trưởng VKSND tối cao năm 2025.

Về công tác công tố và kiểm sát trong lĩnh vực hình sự, VKSND tối cao đã chỉ đạo toàn ngành tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố, bảo đảm nguyên tắc “không hình sự hóa các quan hệ dân sự, kinh tế, hành chính và ngược lại”, kiên quyết chống oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

Trong đó, toàn ngành đã công tố và kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết 134.427 nguồn tin về tội phạm (đạt 100%); ban hành 97.694 yêu cầu cơ quan điều tra kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm. Ngành đã tiến hành 1.829 cuộc trực tiếp kiểm sát; yêu cầu khởi tố 703 vụ án, yêu cầu hủy bỏ 30 quyết định khởi tố vụ án (tăng 50%); trực tiếp khởi tố để yêu cầu điều tra 70 vụ án (tăng 233,3%).

Ngành Kiểm sát đã công tố, kiểm sát điều tra 133.093 vụ/239.756 bị can; ban hành 94.545 yêu cầu điều tra; không phê chuẩn 681 lệnh, quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn; hủy 959 quyết định tạm giữ.

Ngành đã công tố, kiểm sát xét xử 95.237 vụ/192.113 bị cáo. Viện kiểm sát đã phát hiện vi phạm và ban hành 553 kháng nghị phúc thẩm được chấp nhận, đạt 86,7% (vượt 16,7%).

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến báo cáo trước Quốc hội. Ảnh: Quốc hội

VKSND tối cao ban hành 75 kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm được chấp nhận, đạt 88,3% (vượt 13,3%). Năm 2025, không có trường hợp nào tòa án tuyên không phạm tội.

VKSND tối cao đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, TAND tối cao trong điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế lớn thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo. Các cơ quan áp dụng các biện pháp bảo đảm, thu hồi 45.531 tỷ đồng, trong đó gần 4.000 tỷ theo Nghị quyết 164/2024 về thí điểm xử lý vật chứng, tài sản.