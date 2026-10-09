Thời hạn sử dụng phiếu chuyển cơ sở khám chữa bệnh được đề xuất tăng từ 10 ngày làm việc lên 20 ngày kể từ ngày ký, đồng thời mở rộng các hình thức sử dụng phiếu điện tử.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung thông tư 01 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT). Trong đó, Bộ Y tế đề xuất đẩy mạnh sử dụng phiếu chuyển và phiếu hẹn khám lại điện tử.

Theo quy định hiện hành, phiếu chuyển cơ sở khám chữa bệnh (giấy chuyển viện) có thể được lập bằng bản giấy hoặc bản điện tử, có thời hạn sử dụng 10 ngày (nghĩa là trong 10 ngày phải thực hiện chuyển cơ sở để được hưởng đúng quyền lợi BHYT). Theo dự thảo, Bộ Y tế đề xuất phiếu chuyển này có thời hạn sử dụng 20 ngày kể từ ngày ký.

Tuy nhiên, quy định về thời hạn 20 ngày này không áp dụng cho các bệnh, nhóm bệnh và trường hợp thuộc Phụ lục III Thông tư 01/2025. Với các trường hợp này, phiếu chuyển có giá trị sử dụng 1 năm kể từ ngày ký.

Dự thảo cũng đề xuất, nếu trong quá trình điều trị, cơ sở tiếp nhận phát hiện người bệnh mắc thêm một bệnh khác cũng thuộc nhóm được sử dụng Phiếu chuyển có giá trị 1 năm, người bệnh không phải làm thêm thủ tục để bổ sung Phiếu chuyển.

Người bệnh có thể sử dụng phiếu trên ứng dụng VNeID, hệ thống thông tin giám định BHYT, văn bản điện tử có ký số hoặc bản giấy có mã QR để tra cứu. Phiếu được hiển thị trên ứng dụng quản lý sức khỏe điện tử của cơ sở khám chữa bệnh cũng có giá trị tương đương bản giấy.

Bệnh nhân nhận phiếu hẹn khám lại tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương. Ảnh: Võ Thu

Đối với phiếu hẹn khám lại, theo đề xuất mới, người bệnh phải đến cơ sở khám chữa bệnh trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên phiếu. Nếu không thể đến đúng hẹn, người bệnh có thể liên hệ bác sĩ hoặc cơ sở điều trị để đặt lịch khác. Quy định hiện hành không có thời hạn “trong vòng 3 ngày làm việc”.

Đáng chú ý, dự thảo bổ sung nguyên tắc chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo hướng không phụ thuộc vào hạng bệnh viện và phân tuyến chuyên môn kỹ thuật trước đây. Việc chuyển người bệnh phải phù hợp với yêu cầu chuyên môn, khả năng điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Sau khi điều trị ổn định tại cơ sở cấp cơ bản hoặc cấp chuyên sâu, người mắc bệnh mạn tính có thể được chuyển về cơ sở cấp ban đầu để tiếp tục theo dõi, quản lý. Khi cần đánh giá lại kết quả điều trị, người bệnh có thể quay lại cơ sở đã điều trị trước đó, tối đa một lần trong 6 tháng.