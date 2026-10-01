Bộ Y tế dự kiến mở rộng, bổ sung hơn 300 hoạt chất vào danh mục thuốc BHYT chi trả ngay tại trạm y tế xã, phòng khám, giúp người dân tiếp cận nhiều loại thuốc như ở bệnh viện tỉnh, trung ương.

Sáng 1/10, Bộ Y tế tổ chức họp báo cung cấp thông tin về việc xây dựng, ban hành các chính sách y tế tiêu biểu trong quý 4/2026.

Bà Vũ Nữ Anh, Phó Vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế), cho biết đơn vị này đã xây dựng bản dự thảo đầu tiên cập nhật danh mục thuốc bảo hiểm y tế (BHYT) sau 8 năm chưa bổ sung.

Căn cứ Thông tư 37/2024 quy định nguyên tắc, tiêu chí xây dựng, cập nhật, ghi thông tin, cấu trúc danh mục và hướng dẫn thanh toán thuốc BHYT, cơ quan chuyên môn đã rà soát, sửa đổi, bổ sung danh mục thuốc BHYT mới, tập trung vào 3 nguyên tắc: Loại bỏ các thuốc không còn số đăng ký lưu hành hoặc không đáp ứng yêu cầu về an toàn, hiệu quả; rà soát, điều chỉnh điều kiện, tỷ lệ thanh toán BHYT phù hợp; bổ sung các thuốc mới có tính an toàn, hiệu quả.

Theo bà Nữ Anh, danh mục hiện hành quy định dưới dạng hoạt chất, với 1.037 hoạt chất. Cách quy định này giúp người bệnh được tiếp cận rộng rãi, không bị giới hạn bởi tên thương mại.

"Từ 1.037 hoạt chất này, thực tế Quỹ BHYT đang chi trả cho hàng chục nghìn thuốc thương mại", bà Nữ Anh cho biết.

Bà Vũ Nữ Anh, Phó Vụ trưởng Vụ BHYT. Ảnh: Võ Thu

Bổ sung hơn 300 hoạt chất vào danh mục được BHYT thanh toán ngay tại trạm y tế

Theo Phó Vụ trưởng Vụ BHYT, trong đợt rà soát, điều chỉnh danh mục thuốc, việc thanh toán thuốc BHYT sẽ chuyển từ cách phân chia theo hạng bệnh viện (Đặc biệt: như Bạch Mai, Hữu nghị Việt Đức, Chợ Rẫy, Trung ương Huế..., hạng I (thường là các bệnh viện cấp tỉnh, Trung ương), hạng II, III, IV và trạm y tế) sang cấp chuyên môn kỹ thuật, gồm cấp chuyên sâu, cơ bản và ban đầu.

Cấp chuyên sâu hiện chủ yếu là bệnh viện tuyến Trung ương (trước đây), cùng một số bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh ở Hà Nội, TPHCM, Quảng Ninh. Cấp cơ bản gồm đa số bệnh viện tuyến tỉnh và một số bệnh viện tuyến Trung ương, khu vực. Cấp ban đầu gồm các cơ sở như trạm y tế, phòng khám.

"Bệnh viện cấp chuyên sâu và cấp cơ bản sẽ được sử dụng toàn bộ danh mục thuốc. Cấp ban đầu sẽ lựa chọn các thuốc đảm bảo an toàn, hiệu quả, đặc biệt là phù hợp với thực tế khám chữa bệnh", bà Nữ Anh thông tin.

Việc tiếp cận các thuốc trong danh mục được BHYT thanh toán là như nhau ở tất cả bệnh viện/cơ sở khám chữa bệnh, tuy nhiên, bà Nữ Anh cho biết tại các trạm y tế xã, phòng khám, danh mục được mở rộng đáng kể, dự kiến tăng từ hơn 300 hoạt chất lên gần 700 hoạt chất, tức "tăng gần gấp đôi".

Theo bà Nữ Anh, việc này sẽ giúp người dân tiếp cận nhiều thuốc chứa hoạt chất được BHYT thanh toán hơn so với trước đây. Quy định này nhằm tạo điều kiện để người bệnh tiếp cận thuốc ngay tại cơ sở, hạn chế việc phải chuyển lên tuyến trên và giảm thời gian, chi phí đi lại.

Dự kiến tăng tỷ lệ, mở rộng điều kiện thanh toán

Thuốc luôn chiếm tỷ trọng chi tiêu lớn nhất trong cấu phần chi trả của Quỹ BHYT. Năm 2023, quỹ chi 45.841 nghìn tỷ đồng, chiếm 32,82%; năm 2024 là 50.784 nghìn tỷ đồng, chiếm 31,22%.

Không phải thuốc BHYT nào trong danh mục cũng được BHYT thanh toán 100%. Ví dụ hiện BHYT thanh toán nhiều thuốc điều trị đích (cho bệnh ung thư) với mức hưởng 30%, 50% hoặc 70%, tùy hoạt chất và chỉ định điều trị. Số còn lại bệnh nhân đồng chi trả.

Đại diện Vụ BHYT cho biết đợt rà soát dự kiến tăng tỷ lệ và mở rộng điều kiện thanh toán BHYT đối với các thuốc an toàn, hiệu quả, có tính cạnh tranh và giá thành tương đối phù hợp.

Bộ Y tế dự kiến bổ sung nhiều thuốc mới lưu hành tại Việt Nam có hiệu quả điều trị cao và ưu thế so với các thuốc hiện có.

Về tiến độ, Vụ BHYT đã xây dựng bản dự thảo đầu tiên và đang phối hợp với Cục Quản lý Dược rà soát số đăng ký lưu hành, cũng như sự xuất hiện của các thuốc thương mại mới cạnh tranh cùng hoạt chất.

"Bộ Y tế đã thành lập 15 Hội đồng chuyên môn phụ trách 27 nhóm tác dụng dược lý để thẩm định. Hiện Vụ BHYT đang hoàn tất các khâu cuối cùng để trình Lãnh đạo Bộ Y tế xem xét ban hành trong thời gian ngắn sắp tới", bà Nữ Anh thông tin.