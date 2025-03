Giữ nguyên TP Thủ Đức hay chia thành 9 khu vực

UBND TP Thủ Đức vừa có văn bản gửi Sở Nội vụ TPHCM đề xuất chủ trương phương án sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đó, UBND TP Thủ Đức đề xuất 2 phương án tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Với phương án 1, đề xuất chính quyền TP Thủ Đức là cấp cơ sở trực thuộc TPHCM.

Một phần diện mạo TP Thủ Đức. Ảnh: H.V

Theo UBND TP Thủ Đức, mô hình này đảm bảo tuân thủ yêu cầu theo kết luận 127 của Bộ Chính trị về mô hình địa phương 2 cấp bảo đảm tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Bên cạnh đó cũng đảm bảo được mục tiêu (theo nghị quyết 31 Bộ Chính trị) phát triển TP Thủ Đức trở thành cực tăng trưởng mới, là đô thị sáng tạo, tương tác cao, hạt nhân thúc đẩy kinh tế - xã hội của TPHCM.

UBND TP Thủ Đức đánh giá, qua 4 năm thành lập, TP vận hành với mô hình chính quyền địa phương 1 cấp, hành chính 2 cấp đã có nhiều điểm sáng, phù hợp với thực tiễn phát triển trong giai đoạn mới.

Thực tế, TP Thủ Đức đang vận hành với thẩm quyền tương đương cấp tỉnh. Đối với cấp hành chính tại 34 phường thì đang xử lý các công việc hành chính đơn giản, được sự phân cấp, ủy quyền nhiều nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của chủ tịch và UBND TP Thủ Đức.

Mô hình đề xuất này sẽ tăng cường tính tự chủ, hiệu quả quản lý, giảm tải cho UBND TPHCM trong công tác điều hành, tăng quyền chủ động cho các thành phố trực thuộc.

Với phương án 2, UBND TP Thủ Đức đề xuất tổ chức 34 phường hiện hữu thành 9 đơn vị hành chính cấp cơ sở, giảm 23 đơn vị, gần 68%. Cả 9 phường này đều có tên là Thủ Đức gắn với số thứ tự từ 1 đến 9.

Cụ thể 9 đơn vị hành chính cấp cơ sở theo đề xuất là: Phường Thủ Đức 1 có diện tích tự nhiên 24,77km2, quy mô dân số 112.179 người. Đơn vị này được nhập nguyên trạng 5 phường An Khánh, An Lợi Đông, An Phú, Thảo Điền và Thủ Thiêm.

Phường Thủ Đức 2 có diện tích tự nhiên 14,22km2, quy mô dân số 172.934 người, được nhập nguyên trạng từ phường Hiệp Bình Chánh và Hiệp Bình Phước.

Phường Thủ Đức 3 với diện tích tự nhiên 10,71km2, quy mô dân số 149.252 người, được nhập nguyên trạng từ phường Bình Chiểu, Tam Bình, Tam Phú.

Phường Thủ Đức 4 diện tích tự nhiên 10,94km2, quy mô dân số 129.762 người, được nhập nguyên trạng 2 phường Linh Trung, Linh Xuân.

Phường Thủ Đức 5 diện tích tự nhiên 34,23km2, quy mô dân số 153.624 người, được nhập nguyên trạng 3 phường Long Bình, Long Thạnh Mỹ, Tân Phú.

Phường Thủ Đức 6 diện tích tự nhiên 46,95km2, quy mô dân số 83.021 người, được nhập nguyên trạng 3 phường Long Phước, Long Trường, Trường Thạnh.

Phường Thủ Đức 7 diện tích tự nhiên 36,85km2, quy mô dân số 169.292 người, được nhập nguyên trạng 5 phường Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Cát Lái, Thạnh Mỹ Lợi, Phú Hữu.

Phường Thủ Đức 8 diện tích tự nhiên 20,95km2, quy mô dân số 261.055 người, được nhập nguyên trạng 6 phường Hiệp Phú, Phước Bình, Phước Long A, Phước Long B, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B.

Phường Thủ Đức 9 diện tích tự nhiên 11,95km2, quy mô dân số 175.941 người, được nhập nguyên trạng 5 phường Bình Thọ, Linh Chiểu, Linh Đông, Linh Tây, Trường Thọ.

Tổng quan phương án sáp nhập của 22 quận, huyện

Tuy nhiên, theo theo một số quận cho biết, nhiều địa phương phải đang làm lại phương án sáp nhập phường sau khi Bộ Nội vụ có các chỉ đạo mới,.

Toàn TP.HCM hiện có TP.Thủ Đức, 16 quận và 5 huyện với 273 phường, xã, thị trấn. Theo định hướng của Trung ương, cả nước sẽ giảm khoảng 50% số tỉnh, không tổ chức cấp huyện và giảm 60 - 70% số xã.