Đề xuất này được đưa ra trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 3-5 tuổi mà Bộ GD-ĐT vừa giới thiệu để xin góp ý dư luận.

Dự thảo của Bộ GD-ĐT đưa ra những điều kiện, mức hưởng chính sách thu hút tuyển dụng đối với giáo viên mầm non và hỗ trợ đối với nhân viên cấp mầm non.

Cụ thể, giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập được tuyển dụng mới từ năm học 2025-2026 thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ đáp ứng nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi, cam kết công tác tại cơ sở giáo dục mầm non được tuyển dụng ít nhất 5 năm được hưởng chính sách thu hút tối thiểu 1 năm tiền lương cơ bản.

Theo đó, nếu dự thảo được thông qua, giáo viên mầm non công lập được tuyển mới từ năm học này có thể nhận trợ cấp một lần tối thiểu khoảng 59 triệu đồng/năm (xác định bằng = 2,1 x 12 tháng x 2.340.000 đồng (mức lương cơ sở)).

Nhân viên tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập (kể cả hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế và những người trong thời gian thử việc) công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đang làm nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi mà trong tháng có từ 15 ngày/tháng trở lên đi đến các thôn, bản, sóc sẽ được hưởng kinh phí hỗ trợ 960.000 đồng/tháng.

Ảnh minh họa: Thanh Hùng.

Dự thảo nghị định cũng đưa ra mức hưởng chính sách đối với cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Cụ thể, cơ sở giáo dục mầm non công lập thuộc xã khu vực III, khu vực II, khu vực I, xã có thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo theo quy định của cấp có thẩm quyền, có trẻ em từ 3 đến 5 tuổi bán trú được hưởng các chính sách sau:

- Được hỗ trợ tiền để mua giấy, truyện tranh, sáp màu, bút chì, đồ chơi và các đồ dùng, học liệu học tập khác; chăn, màn và các đồ dùng cá nhân cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi bán trú với mức kinh phí là 1,35 triệu đồng/trẻ từ 3 đến 5 tuổi bán trú/năm học;

- Được hỗ trợ tiền điện, nước phục vụ học tập và sinh hoạt của trẻ em từ 3 đến 5 tuổi bán trú với định mức là 5KW điện/tháng/trẻ từ 3 đến 5 tuổi bán trú và 1 m3 nước/tháng/trẻ em từ 3 đến 5 tuổi bán trú theo giá quy định tại địa phương và được hưởng không quá 9 tháng/năm học. Nơi chưa có điều kiện cung cấp các dịch vụ điện, nước hoặc bị mất điện, nước thì nhà trường được sử dụng kinh phí để mua thiết bị thắp sáng và nước sạch cho trẻ em.

- Được hỗ trợ kinh phí để thực hiện quản lý buổi trưa đối với nhóm trẻ em từ 3 đến 5 tuổi: Mỗi nhóm 25 trẻ em từ 3 - 4 tuổi, trong đó ít nhất có 8 trẻ em từ 3 đến 4 tuổi bán trú thì được hưởng 1 định mức; mỗi nhóm 30 trẻ em từ 4-5 tuổi, trong đó ít nhất có 10 trẻ em từ 4 đến 5 tuổi bán trú thì được hưởng 1 định mức; mỗi nhóm 35 trẻ em từ 5 - 6 tuổi, trong đó ít nhất có 15 trẻ em từ 5 đến 6 tuổi bán trú thì được hưởng 1 định mức là 700.000 đồng/tháng/nhóm trẻ em và được hưởng không quá 9 tháng/năm học. Số dư từ 50% trở lên so với số trẻ em từ 3 đến 5 tuổi và số trẻ em từ 3 đến 5 tuổi bán trú của mỗi nhóm thì được tính 1 định mức.

Cơ sở giáo dục mầm non công lập thuộc xã khu vực III, khu vực II, khu vực I, xã có thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo theo quy định của cấp có thẩm quyền, có trẻ em từ 3 đến 5 tuổi bán trú được được ngân sách nhà nước hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trẻ. Kinh phí hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trẻ mầm non từ 3 đến 5 tuổi được tính trên số lượng trẻ em từ 3 đến 5 tuổi được ăn bán trú, tối thiểu bằng 3,9 triệu đồng/1 tháng/45 trẻ em, số dư từ 20 trẻ em trở lên được tính thêm một lần mức hỗ trợ. Mỗi cơ sở giáo dục mầm non được hưởng không quá 5 lần mức hỗ trợ nêu trên/1 tháng và không quá 9 tháng/1 năm học.