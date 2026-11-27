Ngày 18/11/2026, Decathlon Việt Nam năm thứ 4 được Anphabe vinh danh trong Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam® 2026 và lần đầu giữ vị trí Top 1 ngành Sản xuất/Chế biến.

Giải thưởng do Anphabe phối hợp cùng Công ty nghiên cứu thị trường Intage, với sự tham dự của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), dựa trên khảo sát độc lập ghi nhận ý kiến người đi làm. Năm 2026, chương trình đo lường sức khỏe thương hiệu nhà tuyển dụng của hơn 713 doanh nghiệp thuộc 18 ngành nghề tại Việt Nam.

Giải thưởng này chính là minh chứng cho hành trình kiên trì và tâm huyết của Decathlon Việt Nam: nơi mỗi cá nhân đều là trung tâm của sự phát triển, và kiến tạo một môi trường làm việc truyền cảm hứng, bứt phá không ngừng.

Đại diện Ban lãnh đạo và đội ngũ Decathlon Vietnam nhận cúp vinh danh tại lễ trao giải Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam® 2026.

Cột mốc vàng trong năm kỷ niệm hành trình toàn cầu

Năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu cột mốc kỷ niệm 50 năm thành lập Decathlon trên toàn cầu (1976 - 2026). Hơn nửa thế kỷ thực hiện sứ mệnh mang thể thao và sức khỏe đến với mọi người, Decathlon tại Việt Nam đã không ngừng mở rộng chuỗi cung ứng, sản xuất và hệ thống bán lẻ, đưa Việt Nam trở thành một trong những mắt xích sản xuất trọng điểm của tập đoàn trên thế giới.

Việc lần đầu tiên chinh phục ngôi vị Top 1 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam ngành Sản xuất/Chế biến ngay trong năm kỷ niệm lớn là trái ngọt từ chiến lược phát triển bền vững, nơi mỗi bước tiến kinh doanh đều song hành cùng sự trưởng thành của đội ngũ nhân sự.

Trao quyền tối đa để nhân viên tự tin bứt phá

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Giám đốc Nhân sự Khối Sản xuất Khu vực Đông Nam Á cho biết: “Vị trí Top 7 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam® 2026 và Top 1 ngành Sản xuất/Chế biến là minh chứng sắc nét cho văn hóa doanh nghiệp được vun đắp từ niềm tin và đam mê thể thao của Decathlon Việt Nam. Thành quả này đến từ ba trụ cột: văn hóa trao quyền, khuyến khích “thử sai để học hỏi”, giúp mỗi thành viên tự do làm chủ công việc; tinh thần đồng đội gắn kết trong môi trường đa dạng, hòa nhập; cam kết phát triển bền vững từ cốt lõi sản xuất với chuỗi cung ứng xanh cùng môi trường làm việc an toàn, hiện đại. Đây sẽ là bệ phóng để chúng tôi tiếp tục kiến tạo một “sân chơi” hạnh phúc và phát triển toàn diện cho đội ngũ trong tương lai”.

Văn hóa trao quyền, cởi mở và đề cao tinh thần đồng đội giúp xóa nhòa khoảng cách giữa các cấp bậc. Mọi sáng kiến cải tiến quy trình sản xuất hay nâng cao trải nghiệm khách hàng từ bất kỳ thành viên nào đều được lắng nghe và trân trọng.

Hoạt động đào tạo, chia sẻ kiến thức chuyên môn và kỹ năng lãnh đạo dành cho nhân viên tại Decathlon Vietnam

Chăm sóc toàn diện và lan tỏa tinh thần thể thao mỗi ngày

Bên cạnh lộ trình phát triển nghề nghiệp rộng mở trong mạng lưới toàn cầu, Decathlon Vietnam đặc biệt chú trọng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của người lao động. Tinh thần thể thao không chỉ hiện diện trong từng sản phẩm mà còn là nhịp đập trong văn hóa nội bộ thông qua các câu lạc bộ thể thao đa dạng, các giải chạy bộ và hoạt động gắn kết được tổ chức thường xuyên.

Song song đó, doanh nghiệp liên tục cập nhật các chính sách phúc lợi linh hoạt, chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nhân viên và gia đình, cũng như tạo điều kiện để đội ngũ tham gia các hoạt động cộng đồng và bảo vệ môi trường. Chính sự giao thoa giữa nhiệt huyết thể thao, môi trường làm việc minh bạch và cơ hội phát triển công bằng đã giúp Decathlon Vietnam giữ chân nhân tài và duy trì sức bật mạnh mẽ suốt nhiều năm qua.

Bằng việc tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào con người, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, Decathlon Vietnam định hướng không ngừng nâng chuẩn trải nghiệm nhân viên, giữ vững vị thế là điểm đến sự nghiệp lý tưởng cho những nhân tài yêu thể thao và khát khao chinh phục.

Chăm sóc toàn diện và lan tỏa tinh thần thể thao mỗi ngày tại Decathlon Việt Nam

Thành lập từ năm 1976 tại Pháp, Decathlon là một trong những tập đoàn thiết kế, sản xuất và bán lẻ dụng cụ, trang phục thể thao lớn trên thế giới với hơn 1.700 cửa hàng tại hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Có mặt tại Việt Nam từ năm 1995, Decathlon Vietnam hiện sở hữu mạng lưới đối tác sản xuất quy mô lớn cùng hệ thống cửa hàng bán lẻ hiện đại tại TP.HCM, Hà Nội và nền tảng thương mại điện tử phục vụ hàng triệu người yêu thể thao Việt. Cơ hội nghề nghiệp tại Decathlon Vietnam: https://careersdecathlonvn.com/recruitments

Ngọc Minh