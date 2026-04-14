Ngày 14/4, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Duy Minh (SN 2004, trú tại thôn Ngòi Sửu, xã Cảm Nhân, Lào Cai) và Tướng Đình Trực (SN 2007, trú tại thôn Kéo Sa, xã Cảm Nhân, Lào Cai) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 8, tỉnh Bắc Ninh phê chuẩn.

Hai bị can chỉ địa điểm thực hiện việc dán đè các mã QR.

Trước đó, vào các ngày 3/4 và 5/4, Công an xã Đại Đồng tiếp nhận đơn trình báo của chị T.T.N.P (SN 1979, trú tại Quảng Trị) và anh N.Đ.T (SN 2001, trú tại Cao Bằng).

Hai nạn nhân cho biết khi mua hàng tại một số cửa hàng trên địa bàn xã Đại Đồng và thanh toán qua mã QR, họ phát hiện tiền đã bị chuyển nhầm vào tài khoản lạ mang tên NGUYEN DUY MINH tại ngân hàng Techcombank.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Minh và Trực đã lợi dụng đêm khuya, dán chồng mã QR cá nhân lên mã QR thanh toán của các cửa hàng. Hai đối tượng di chuyển dọc từ thôn Đoài đến khu vực chân cầu Đồng Xép (xã Đại Đồng) để thực hiện hành vi, sau đó quay về phòng trọ nghỉ ngơi. Tổng cộng, khoảng 20 mã QR đã bị thay thế.

Khi khách hàng đến mua hàng và quét mã thanh toán, tiền lập tức chuyển vào tài khoản của Minh mà chủ cửa hàng không hay biết. Trong khoảng thời gian từ ngày 3/4 đến 6/4, tài khoản này đã nhận khoảng 85 giao dịch với tổng số tiền hơn 6,4 triệu đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.