Chiều 6/4, tại buổi thông tin về tình hình điều tra một số vụ án điển hình trên địa bàn, Công an TP Hà Nội đã cảnh báo thủ đoạn lừa đảo của đối tượng người nước ngoài.

Theo Công an TP Hà Nội, thời gian qua, sau khi các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, nhất là Campuchia, truy quét mạnh các băng nhóm tội phạm công nghệ cao trên không gian mạng, các đối tượng có xu hướng dạt sang các nước trong khu vực để tìm địa bàn hoạt động, trong đó có Việt Nam.

“Công an TP đã sớm nhận diện và triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng người nước ngoài vào Hà Nội để phạm tội, vi phạm pháp luật xuyên quốc gia”, đại diện Công an TP cho biết.

Các đối tượng người nước ngoài bị Công an Hà Nội bắt giữ. Ảnh: CACC

Từ ngày 15/12/2025 - 14/3/2026, Công an TP đã phát hiện 3 vụ việc với 58 đối tượng người nước ngoài liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, nhập cảnh trái phép...

Qua công tác đấu tranh, Công an TP nhận thấy các đối tượng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Đối tượng cầm đầu ở nước ngoài chỉ đạo “đàn em” cấu kết với người Việt Nam để thuê địa điểm, chuẩn bị hệ thống máy tính, thiết bị simbox và điện thoại di động.

Sau khi lựa chọn được địa điểm hoạt động, đối tượng cầm đầu bố trí một người nước ngoài giữ vai trò “quản lý” tại Việt Nam, tiến hành làm thủ tục đưa các đối tượng khác nhập cảnh dưới hình thức xin visa du lịch để trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tổ chức đánh bạc đối với người ở ngoài lãnh thổ Việt Nam. Các đối tượng không nhắm vào người Việt Nam nhằm tránh bị xử lý hình sự trong nước.

“Trong quá trình hoạt động, các đối tượng lập các công ty chứng khoán quốc tế làm bình phong; chia thành các nhóm nhỏ, hoạt động phân tán, thường xuyên thay đổi địa điểm để tránh bị phát hiện”, đại diện Công an TP cho biết.

Công an TP khuyến cáo, để kịp thời ngăn chặn các đối tượng người nước ngoài đến Hà Nội hoạt động vi phạm pháp luật xuyên quốc gia, người dân, đặc biệt là chủ căn hộ, nhà cho thuê cần nâng cao cảnh giác, chủ động phát hiện, tố giác tội phạm; cung cấp thông tin về các đối tượng, địa điểm có biểu hiện nghi vấn cho cơ quan công an để xử lý theo quy định.