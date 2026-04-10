Chiều 10/4, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Quân (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quản lý và khai thác tài sản Thăng Long - Công ty Thăng Long) mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 10 năm tù về tội Rửa tiền.

Theo cáo trạng, dự án xây dựng Trung tâm dạy nghề và đào tạo sát hạch lái xe cơ giới Tiến Xuân (Trung tâm Tiến Xuân, tại xã Tiến Xuân, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ, nay là xã Hòa Lạc, TP Hà Nội) do Công ty TNHH BMC (Công ty BMC) làm chủ đầu tư, đến nay chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Ngày 15/8/2010, Công ty Thăng Long đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty BMC để triển khai dự án. Đến ngày 20/8/2011, Công ty BMC chấm dứt hợp đồng với Công ty Thăng Long.

Bị cáo Nguyễn Hữu Quân tại tòa. Ảnh: TN

Theo hợp đồng, Công ty Thăng Long không có quyền ký kết hợp đồng ủy thác đầu tư, hợp tác đầu tư với các cá nhân, tổ chức khác để huy động tiền và không được quyền mua bán đất tại dự án.

Tuy nhiên, sau khi ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty BMC, ông Quân đã tự ý lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất Trung tâm Tiến Xuân tỷ lệ 1/500 với nội dung thông tin gian dối, sai khác với bản đồ mà Công ty BMC trình UBND tỉnh Hòa Bình (cũ) phê duyệt. Việc này nhằm “hút” tiền của các nhà đầu tư.

Từ ngày 28/9/2010 - 9/5/2011, bị cáo Quân đã chỉ đạo Hoàng Văn S. (Giám đốc Công ty Thăng Long) ký 12 hợp đồng ủy thác đầu tư (thực chất là ký hợp đồng để được mua đất dự án) với 11 người bị hại (thu về hơn 11,9 tỷ đồng) và với Công ty H.L. (thu về hơn 18,8 tỷ đồng).

Sau khi ký xong hợp đồng với những người bị hại, ông Quân không thực hiện như cam kết, không bàn giao được đất nhưng không trả lại tiền mà chiếm đoạt, sử dụng chi tiêu cá nhân. Tổng số tiền mà ông Quân chiếm đoạt được xác định là hơn 30,8 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định ông Quân dùng một phần số tiền lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại để thực hiện hành vi rửa tiền thông qua việc mua 2.474,6m2 đất tại Thái Nguyên và nhờ người thân đứng tên trên các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Giữ nguyên quan điểm truy tố

Thời điểm tháng 12/2025, TAND TP Hà Nội đưa vụ án ra xét xử. Tuy nhiên tại phiên xử, các luật sư cung cấp một số tài liệu mới, không thể làm rõ ngay tại tòa. Do đó, sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ vụ án, yêu cầu điều tra bổ sung.

Tháng 2/2026, VKSND TP Hà Nội đã có văn bản phúc đáp yêu cầu điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Hữu Quân phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Trong đó, phía VKSND TP Hà Nội giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo ở cả hai tội danh.

Theo VKSND TP Hà Nội, từ tháng 11/2020 - 7/2011, Công ty Thăng Long do ông Quân làm đại diện, sau khi chiếm đoạt tiền của các bị hại đã chuyển cho ông Nguyễn Việt Hoa hơn 12,6 tỷ đồng để thực hiện một phần hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Trong đó có hơn 2,3 tỷ đồng là tiền mà bị cáo Quân thu được của những người bị hại tại dự án Xây dựng trung tâm dạy nghề và đào tạo sát hạch lái xe cơ giới Tiến Xuân. VKSND TP Hà Nội cho rằng, số tiền này do bị cáo Quân phạm tội mà có.