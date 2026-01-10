Đây là sự kiện văn hóa - chính trị trọng đại, là món quà tinh thần của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam dành tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane.

Đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào cùng phu nhân trong sự kiện.

Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp cùng Bộ Văn hóa và Du lịch Lào và Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức, dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao và trực tiếp của lãnh đạo cấp cao 2 Đảng, 2 Nhà nước, khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện và sát cánh của Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới của đất nước Lào anh em.

Chương trình vinh dự có sự hiện diện của đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào cùng phu nhân; đồng chí Sonexay Siphandone, Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào cùng phu nhân; cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng và lãnh đạo các Bộ, ban, ngành của Lào.

Về phía Việt Nam có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm.

Đặc biệt, sự kiện chào đón sự có mặt của trên 15.000 khán giả là người dân thủ đô Viêng Chăn và cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm việc tại Lào, tạo nên một biển người rực rỡ cờ hoa.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc chương trình.

Phát biểu khai mạc chương trình, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh quy mô, tầm vóc lớn lao của quan hệ song phương Việt - Lào là mối tình thủy chung, trong sáng hiếm có trên thế giới, vượt qua thử thách của lịch sử và không ngừng đơm hoa kết trái.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chia sẻ, ngôn ngữ của nghệ thuật sẽ tôn vinh những thành tựu vẻ vang mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào đã đạt được. Chương trình này là “dấu mốc mới” tô đậm thêm sự gắn kết, tin cậy, chí tình, chí nghĩa giữa những người đồng chí, anh em.

Đó là thông điệp khẳng định niềm tin sắt son vào con đường phát triển phồn vinh của đất nước Lào. Văn hóa sẽ tiếp tục là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết đặc biệt giữa 2 quốc gia.

Xúc động phát biểu đáp từ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Lào Suansavanh Viyaketh đã bày tỏ lòng cảm kích sâu sắc trước món quà tinh thần to lớn mà phía Việt Nam trao tặng.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa Lào bày tỏ cảm kích trước món quà ý nghĩa từ phía Việt Nam.

Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch Lào khẳng định sự kiện hôm nay phản ánh sinh động mối quan hệ hợp tác văn hóa giữa 2 nước, ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử giao lưu văn hóa Lào - Việt Nam.

Chương trình hoành tráng và công phu không chỉ phản ánh đúng sự vĩ đại của mối quan hệ mà còn cho thấy sự trân trọng mà nhân dân Việt Nam dành cho những sự kiện trọng đại của đất nước Lào.

Sự kiện quan trọng này góp phần thiết thực, tạo bước tiến mới trong việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, gắn kết chiến lược Lào - Việt Nam bền chặt, tươi sáng như hoa Chăm-pa và hoa sen vàng, sẽ mãi mãi tỏa hương, trường tồn cùng thời gian.

Chương trình với quy mô 15.000 khán giả, gồm người dân thủ đô Viêng Chăn và cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Lào.

Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương với mạch cảm xúc tuôn chảy liền mạch, chương 1: "Trường Sơn - Mạch nguồn đoàn kết" là những thước phim lịch sử bằng âm nhạc, tái hiện hào khí những năm tháng kề vai sát cánh, chia ngọt sẻ bùi giữa quân và dân 2 nước; chương 2: "Sắc hương Chăm-pa - Sen vàng" giới thiệu di sản văn hóa, tôn vinh vẻ đẹp của đất nước triệu voi và non sông gấm vóc Việt Nam; chương 3: "Chung một tương lai" là sự bùng nổ của âm nhạc hiện đại, trẻ trung, thể hiện khát vọng vươn mình của 2 đất nước trong kỷ nguyên mới.

Sự đầu tư công phu và tâm huyết của Việt Nam đã tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, chạm đến trái tim của khán giả Lào ở mọi lứa tuổi. Lãnh đạo, khán giả và công chúng Lào có mặt tại SVĐ quốc gia Lào, cũng như theo dõi qua truyền hình trực tiếp đã trải qua những giây phút thăng hoa trong không gian nghệ thuật đỉnh cao của các nghệ sĩ hàng đầu 2 nước.

Nhiều khán giả không giấu được sự phấn khích và choáng ngợp khi lần đầu tiên được chứng kiến một sân khấu hoành tráng, hiện đại đến thế giữa thủ đô Viêng Chăn.

SVĐ Quốc gia Lào đã được thắp sáng trong không gian nghệ thuật choáng ngợp, với các lớp màn hình LED đa chiều, kết hợp cùng công nghệ 3D Mapping tân tiến.

Dãy Trường Sơn hùng vĩ được tái hiện sống động hay hình ảnh hoa sen và hoa Chăm-pa "nở" rực rỡ, bay bổng giữa không trung khiến khán giả trầm trồ.

Chương trình được áp dụng các công nghệ sân khấu hiện đại, mang đến hiệu ứng mãn nhãn.

Chương trình nghệ thuật Việt - Lào: Bản trường ca hữu nghị không chỉ là một sự kiện văn hóa chào mừng thành công Đại hội Đảng XII của Lào mà còn là một lời khẳng định về sức sống mãnh liệt của mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào trong thời đại mới.

Bằng sự kết hợp giữa giá trị truyền thống và công nghệ hiện đại, Việt Nam đã gửi tới nước bạn Lào một thông điệp trân trọng nhất: Dù thế giới có đổi thay thì tình cảm anh em Việt - Lào vẫn luôn là một "bản trường ca" bất tận, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Ảnh: BTC