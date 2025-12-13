Chương trình nghệ thuật chính luận “Vinh quang Quốc hội Việt Nam” là bản tráng ca của niềm tin, trí tuệ, khát vọng, tái hiện hành trình đầy tự hào trong suốt 80 năm của Quốc hội Việt Nam, từ cuộc tổng tuyển cử đầu tiên đến những đóng góp to lớn của Quốc hội trong sự nghiệp cách mạng dân tộc và sự phát triển của đất nước. Từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 - sự kiện đánh dấu bước ngoặt lần đầu tiên người dân Việt Nam được cầm lá phiếu quyết định vận mệnh quốc gia - dân tộc, đến hành trình kiên cường, bền bỉ kháng chiến, kiến quốc, thống nhất non sông; tiếp nối hành trình đổi mới và hội nhập quốc tế…, Quốc hội Việt Nam đã từng bước trưởng thành, là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Chương trình là một trong những sự kiện quan trọng được tổ chức theo Đề án Kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên, một chương trình nghệ thuật chính luận quy mô quốc gia về Quốc hội được tổ chức, nơi âm nhạc hòa cùng lịch sử, cảm xúc thăng hoa trong từng giai điệu tự hào.

Tương ứng với dòng chảy lịch sử 80 năm (1946 - 2026), Chương trình nghệ thuật được kết cấu 3 chương: Bình minh dân chủ; Quốc hội trong lòng dân; Quốc hội với kỷ nguyên vươn mình. Sự góp mặt của những giọng ca hàng đầu như: NSND Quang Thọ, NSND Thanh Ngân, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Việt Hoàn, các ca sĩ Trọng Tấn, Tùng Dương, Hiền Thục... cùng hợp xướng và nhóm múa đã tái hiện sinh động hành trình 80 năm vinh quang của Quốc hội Việt Nam bằng âm nhạc, bằng nghệ thuật.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã cùng ngược dòng thời gian về với vùng đất thiêng liêng Tân Trào - cội nguồn cách mạng, nơi diễn ra Quốc dân Đại hội tháng 8/1945. Quốc dân Đại hội được coi là tiền thân của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Quốc hội của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Chương trình cũng đã tái hiện sinh động không khí ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam từ Thủ đô Hà Nội đến các tỉnh Nam Bộ và cả những bờ kênh miền Tây, cùng sống lại không khí sục sôi trong ngày toàn dân đi thực hiện quyền làm chủ; cùng lắng nghe lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên vẫn còn nguyên giá trị đến ngày nay: "Tất cả đại biểu Quốc hội hứa với đồng bào là được cử vào Quốc hội để làm đại biểu Quốc hội, không phải là để làm quan, không phải là để ngồi trên ăn trốc, mà là người đầy tớ tuyệt đối trung thành của đồng bào".

Trong chương trình, các đại biểu cũng đã cùng xem phóng sự ghi nhận những đóng góp của Quốc hội Việt Nam trong giai đoạn kháng chiến, khẳng định vai trò của Quốc hội đến ngày đất nước thống nhất và Tiết mục Holo "Điểm nhấn các khóa Quốc hội trong thời kỳ đổi mới, đặc biệt trong kỷ nguyên vươn mình".

Quốc hội đã nỗ lực, khẩn trương, đồng hành cùng quá trình vươn mình của đất nước; thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm "đi trước một bước về thể chế, phải dám mở đường, dám sửa đường, dám quyết định những vấn đề khó, những việc mới, những lĩnh vực chưa từng có tiền lệ" để đất nước "đi cùng thời đại, thậm chí phải đi tắt đón đầu, đi trước mở đường ở những lĩnh vực đặc thù".

Trong suốt chặng đường 80 năm vinh quang và tự hào, Quốc hội Việt Nam luôn là biểu tượng của lòng dân, của trí tuệ, của bản lĩnh và khát vọng vươn cao, vươn xa của dân tộc. Với nền tảng vững chắc, nỗ lực đổi mới liên tục, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực sự là hiện thân sống động của ý chí và nguyện vọng của nhân dân, góp phần đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của dân tộc.