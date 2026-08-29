Nghệ thuật trình diễn Teppanyaki kết hợp tinh thần Omakase đầy ngẫu hứng tạo nên bản sắc riêng cho GAKU Teppanyaki

GAKU Teppanyaki là không gian ẩm thực cao cấp tại khu phức hợp nghỉ dưỡng Hoiana Resort & Golf, lấy cảm hứng từ sự thanh nhã và vẻ đẹp bền vững theo thời gian. Điểm nhấn của nhà hàng chính là khả năng kết hợp phong cách Teppanyaki-Omakase, mang đến những hành trình ẩm thực đầy bất ngờ và đậm chất trình diễn đặc sắc ngay trước mắt thực khách.

Từ ngọn lửa Teppanyaki sống động đến tinh thần Omakase tinh tế

Ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên, GAKU Teppanyaki đã chạm đến trái tim thực khách bằng nghi thức chào đón tinh tế. Từng cử chỉ đều mang đậm tinh thần hiếu khách “Omotenashi” nổi tiếng của người Nhật, nhẹ nhàng giới thiệu và dẫn dắt thực khách bước vào những không gian đương đại, tôn vinh trải nghiệm độc bản.

Mỗi vị trí ngồi đều được sắp đặt tinh tế, mang đến cảm giác vừa đủ riêng tư mà vẫn ấm cúng, tạo điều kiện để thực khách dễ dàng kết nối và tận hưởng trọn vẹn nghệ thuật trình diễn ẩm thực. Từ quầy bếp mở teppanyaki dành cho 6 hoặc 8 khách với trải nghiệm tương tác sống động cùng đầu bếp, đến khu vực VIP nổi bật với bàn đá cẩm thạch xanh và ghế da cao cấp, hay phòng VIP sang trọng dành riêng cho những buổi tiếp đãi quan trọng và các dịp cần sự riêng tư tuyệt đối, mỗi không gian đều được thiết kế để nâng tầm trải nghiệm thưởng thức.

Tâm điểm của mỗi căn phòng chính là quầy bếp Teppan - một “sân khấu ẩm thực” nơi vị Bếp trưởng người Nhật giàu kinh nghiệm đánh thức mọi giác quan của thực khách bằng một hành trình thưởng thức giàu tính tương tác cá nhân hóa. Ở đó, kỹ thuật chế biến đậm chất trình diễn song hành cùng những câu chuyện thú vị xoay quanh mỗi nguyên liệu được lựa chọn kỹ lưỡng cho thực đơn, tạo nên cuộc đối thoại ẩm thực kỳ thú giữa thực khách, đầu bếp và các món ăn.

Sau quầy bếp Teppan, kỹ nghệ trình diễn của người đầu bếp bậc thầy đã đạt đến độ chính xác ấn tượng. Mọi chuyển động nhịp nhàng và thanh thoát như một nghệ sĩ, trong từng nhát cắt vẫn khéo léo tạo hình cho nguyên liệu, vừa điệu nghệ làm chủ ngọn lửa, hương vị và thanh âm đặc trưng của bếp Teppan.

Cuối màn biểu diễn đó là những câu chuyện kể đầy cảm hứng về nguyên liệu, cảm hứng và cách món ăn được tạo nên, trước khi phần ăn được phục vụ đến thực khách. Đó là cách GAKU Teppanyaki mở ra chuẩn mực thưởng thức ẩm thực gắn liền với nghệ thuật sống tinh tế, giữa lòng một khu phức hợp nghỉ dưỡng sang trọng tại miền Trung.

Khúc giao hưởng của những nguyên liệu tuyển chọn và nghệ thuật Teppanyaki

Là dấu ấn xa xỉ đặc trưng trên bàn tiệc GAKU Teppanyaki, các nguyên liệu đều được lựa chọn theo tiêu chuẩn riêng nhằm đảm bảo chất lượng và giữ gìn hương vị đặc trưng khi chế biến - Điều cực kỳ quan trọng đối với trải nghiệm đề cao tính thuận mùa mà vẫn chuẩn mực sang trọng như Omakase.

Để truyền tải trọn vẹn đến thực khách những trải nghiệm tinh hoa của ẩm thực Nhật Bản, nhà hàng sử dụng các dòng bò Wagyu tuyển chọn từ những vùng chăn nuôi nổi tiếng của Nhật Bản như Kyushu, Sendai, Kobe và Hida. Mỗi phần thịt đều được áp dụng phương pháp ủ khô (dry-aged) hoặc ủ ướt (wet-aged) trong khoảng 7-35 ngày, tùy đặc tính mỗi loại, nhằm phát triển kết cấu và hương vị đặc trưng.

Màn trình diễn thăng hoa với ngọn lửa sống động trên bếp thép Teppanyaki tại GAKU Teppanyaki

Tinh thần địa phương chấm phá trên nền nguyên liệu xa xỉ ấy cũng góp thêm những điểm chạm giàu bản sắc trong mỗi hành trình Omakase tại GAKU Teppanyaki. Sau màn trình diễn thăng hoa của bếp trưởng người Nhật với ngọn lửa sống động trên bếp thép bản Teppan, nhum biển Bafun óng vàng béo ngậy từ vùng biển Hokkaido giao thoa cùng lươn Nhật Bản mềm thơm, được đặt tinh tế trên bánh gạo giòn Hội An. Nước mắm Nam Ô lên men trở thành điểm nhấn umami tinh tế trong món Chateaubriand vốn được mệnh danh là “vua của các món bít-tết”. Còn vi cá mập càng cuốn hút hơn khi thưởng thức cùng nước dùng tảo bẹ nấu với hến Cẩm Nam ngọt thanh.

Danh mục đồ uống đi kèm với nhiều dòng sake cao cấp của Nhật Bản như Dassai Beyond và Hakkaisan Snow-Aged là mảnh ghép hoàn hảo cho đặc quyền trải nghiệm Teppanyaki mang phong cách Omakase đặc biệt mà nhà hàng đã dày công kiến tạo cho số ít thượng khách.

Nguyên liệu tại GAKU Teppanyaki được tuyển chọn kỹ lưỡng nhằm đảm bảo chất lượng và giữ gìn hương vị đặc trưng khi chế biến

Từ nền tảng nguyên liệu thuận mùa được tinh tuyển kỹ lưỡng và nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, những màn trình diễn vừa đậm chất nghệ thuật Teppanyaki lại vừa ngẫu hứng theo triết lý Omakase đã thổi vào những thực đơn tại GAKU Teppanyaki một bản sắc riêng, làm say lòng các thực khách đến trải nghiệm.

Nhà hàng GAKU Teppanyaki Thời gian phục vụ: Bữa trưa (Thứ Năm - Chủ Nhật): Từ 11:30 - 14:00 Bữa tối (Mỗi ngày): Từ 18:00 - 22:30 Địa chỉ: Hoiana Resort & Golf - Làng Tây Sơn Tây, Duy Nghĩa, TP. Đà Nẵng, Việt Nam Hotline: 0834 767 222 Email: info@gaku.vn Website: https://gaku.vn/en/ IG: https://www.instagram.com/gaku.teppanyaki/ FB: https://www.facebook.com/gaku.teppanyaki Youtube: https://www.youtube.com/@gaku.teppanyaki

Ngọc Minh