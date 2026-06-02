Bên ngoài nhà tang lễ ở khu Manhattan, New York (Mỹ). Ảnh: People

Ông Diaz Felipe (84 tuổi) qua đời vào cuối tháng 5. Gia đình đã tổ chức đám tang tại một nhà tang lễ ở khu Manhattan, New York (Mỹ).

Tuy nhiên, khi đến nơi, các thành viên trong gia đình bàng hoàng nhận ra người nằm trong quan tài không phải ông Diaz Felipe.

Anh Jose Luis Diaz, con trai của người quá cố, cho biết cha mình bị hói đầu và chỉ cao khoảng 1m6, trong khi thi thể trong quan tài lại có tóc và vóc dáng cao lớn hơn.

“Chúng tôi lập tức nhận ra đó không phải là cha mình”, Diaz nói.

Theo lời gia đình, nhân viên nhà tang lễ nhiều lần cố gắng thuyết phục họ rằng thi thể trong quan tài chính là ông Diaz Felipe. Sau nhiều giờ tranh cãi, đơn vị này mới thừa nhận đã xảy ra nhầm lẫn do người quá cố khác có tên tương tự, theo People.

Cô Jacinta Diaz, con gái ông Diaz Felipe, cho biết trải nghiệm này khiến gia đình vô cùng đau đớn. “Họ bắt tôi nhìn thi thể đó hết lần này đến lần khác. Đó không phải cha tôi. Kể từ hôm đó, tôi không thể ngủ được”, cô chia sẻ.

Không chỉ lo lắng cho gia đình mình, các con của ông Diaz Felipe còn bày tỏ sự cảm thông với thân nhân của người đàn ông bị nhận nhầm.

“Có hai gia đình đang bị ảnh hưởng bởi sự việc này. Có thể gia đình còn lại vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng sớm muộn họ cũng sẽ phải đối mặt với điều đó”, cô Jacinta nói.

Sự việc càng trở nên nghiêm trọng khi nhà tang lễ sau đó thông báo rằng, thi hài ông Diaz Felipe đã được hỏa táng và tro cốt đang được lưu giữ tại văn phòng chính của công ty ở quận Bronx.

Tuy nhiên, gia đình cho biết họ không thể chắc chắn liệu phần tro cốt đó có thực sự là của cha mình hay không.

Gia đình hiện đã yêu cầu tiến hành xét nghiệm ADN đối với phần tro cốt được bàn giao để xác minh danh tính và đang cân nhắc các biện pháp pháp lý nhằm làm rõ trách nhiệm của nhà tang lễ.

Được biết, nhà tang lễ này từng vướng nhiều khiếu nại trong những năm gần đây. Năm 2024, cơ quan bảo vệ người tiêu dùng của thành phố New York đã khởi kiện nhà tang lễ với cáo buộc lợi dụng các gia đình đang trải qua đau buồn để trục lợi.