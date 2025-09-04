Sáng 2/9/2025 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, lễ diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh diễn ra trong không khí trang nghiêm, hào hùng. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ cùng các khối quần chúng tiến qua lễ đài, khắc hoạ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Diễn viên Phương Hạnh và ca sĩ Đen Vâu. Ảnh: Đình Lượng

Trong đó, khối Văn hoá - Thể thao thu hút sự chú ý đặc biệt với sự hiện diện của đông đảo nghệ sĩ, vận động viên. Hình ảnh trẻ trung, năng động nhưng vẫn trang trọng đã khắc họa một Việt Nam vừa giàu truyền thống, vừa tràn đầy khát vọng.

Là một trong những nghệ sĩ được lựa chọn tham gia, diễn viên Phương Hạnh không giấu được niềm xúc động: “Được đứng trong hàng ngũ khối Văn hoá - Thể thao để tham gia diễu hành, tôi vô cùng tự hào. Đây là dịp nhân dân cả nước tri ân thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do. Không chỉ riêng tôi mà tất cả các nghệ sĩ đều mong muốn đóng góp một phần công sức nhỏ bé cho ngày hội lớn của dân tộc. Dù mưa hay nắng, ai cũng tập luyện hăng say với tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào dân tộc”.

Nhớ về khoảnh khắc bước đi trên Quảng trường Ba Đình sáng 2/9, Phương Hạnh bồi hồi: “Cảm giác thiêng liêng như đang nối nhịp cùng lịch sử. Nhìn lên lễ đài, trong lòng tôi dâng trào niềm biết ơn và tự hào khôn tả. Tôi tin bất kỳ ai vinh dự có mặt trong lễ diễu hành cũng sẽ mang theo một ký ức đặc biệt suốt đời”.

Không chỉ riêng Phương Hạnh, nhiều nghệ sĩ khác cũng bày tỏ cảm xúc đặc biệt khi tham gia diễu binh, diễu hành.

Ca sĩ Đen Vâu chia sẻ: “Được góp mặt trong khối Văn hoá - Thể thao lần này là một niềm hạnh phúc. Đây không chỉ là sự kiện trọng đại của dân tộc mà còn là khoảnh khắc để thế hệ trẻ chúng tôi khẳng định tình yêu đất nước bằng hành động cụ thể”.

Diễn viên Phương Hạnh chụp cùng ca sĩ Mono và các thành viên thuộc Khối Văn hoá - Thể thao. Ảnh: Đình Lượng

Ca sĩ MONO bày tỏ: “Khi sải bước trong đội hình sáng nay, tôi cảm nhận rõ niềm tự hào và sự trang nghiêm. Được đồng hành cùng các anh chị nghệ sĩ trong ngày hội lớn của dân tộc là một kỷ niệm không thể nào quên”.

Diễn viên Anh Tú cũng xúc động nói: “Khoảnh khắc đi qua Quảng trường Ba Đình khiến tôi nhớ đến những thước phim lịch sử từng xem. Hôm nay, được chính mình góp mặt trong đoàn diễu hành, tôi cảm nhận sâu sắc hơn trách nhiệm và niềm vinh dự của người nghệ sĩ khi đồng hành cùng đất nước”.

Trước ngày lễ chính thức, từ đầu tháng 8, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ và nghệ sĩ đã miệt mài tập luyện. Riêng ngày 2/9, toàn bộ lực lượng có mặt từ 1h sáng.Thế nhưng, ai nấy đều rạng ngời khí thế, bởi được đứng trong khối diễu hành là niềm tự hào lớn lao.

Diễn viên Phương Hạnh và ca sĩ Anh Tú. Ảnh: Đình Lượng

Với Phương Hạnh, những ngày tập luyện tuy vất vả nhưng cũng gợi lại những trải nghiệm quen thuộc. Cô chia sẻ: “Có lẽ do từng đi quay phim, đặc biệt là phim chiến tranh, nên tôi đã quen chịu đựng nắng mưa, vất vả. Vì vậy, việc tập luyện từ sáng sớm hay trong thời tiết khắc nghiệt cũng không quá khó khăn với tôi. Sau một tháng tham gia, da tôi đã cháy nắng, nhưng đổi lại, tôi có thêm một thói quen mới: mỗi ngày dù được nghỉ, tôi cũng tự dậy lúc 6h sáng vì quen giờ tập”.

Phương Hạnh cũng nhớ lại một vai diễn từng để lại dấu ấn trong sự nghiệp: “Vai diễn khiến tôi ấn tượng sâu sắc là trong bộ phim Đường Hồ Chí Minh trên biển - một bộ phim chiến tranh nói về những đoàn tàu không số. Nhờ đó, tôi hiểu thêm phần nào sự hy sinh, vất vả của cha ông trong hành trình gìn giữ đất nước. Hôm nay lại được tham gia diễu hành trong sự kiện trọng đại của dân tộc, tôi càng xúc động hơn”.

Suốt một tháng qua, Phương Hạnh gác lại toàn bộ công việc cá nhân để dành thời gian cho tập diễu hành. Cô đã tạm cắt mọi lịch làm việc và các dự án kinh doanh để toàn tâm tập luyện phục vụ sự kiện trọng đại: Lễ diễu binh, diễu hành.

Diễn viên Phương Hạnh và ca sĩ Hoàng Thuỳ Linh. Ảnh: Đình Lượng

Ngoài hoạt động cộng đồng, Phương Hạnh vẫn kiên trì với sự nghiệp diễn xuất. Bước ngoặt lớn của cô là vai Thuỷ trong phim Lựa chọn cuối cùng của NSƯT Hồng Sơn - một vai diễn đặc biệt đòi hỏi hoá thân cùng lúc 6 nhân vật khác nhau. “Tôi chưa bao giờ sợ phải làm xấu mình. Nếu vai diễn cần hy sinh hình ảnh để lột tả nhân vật, tôi sẵn sàng”, cô chia sẻ.

Trong thời gian tới, Phương Hạnh dự định sẽ tham gia các dự án phim mới đồng thời tập trung nhiều hơn cho hoạt động kinh doanh.

Diễn viên Phương Hạnh chụp cùng Thứ trưởng Bộ Văn hoá Lê Hải Bình và các thành viên thuộc Khối Văn Hoá -Thể thao. Ảnh: Đình Lượng

Cùng với Phương Hạnh, nhiều gương mặt nổi tiếng như Hoàng Thùy Linh, Đen Vâu, MONO, Anh Tú, Tiểu Vy, NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương… cũng góp mặt, tạo nên bức tranh rực rỡ của văn hoá - nghệ thuật - thể thao Việt Nam. Các nghệ sĩ đều tạm gác công việc cá nhân, đồng lòng tham gia, lan tỏa thông điệp về sức mạnh văn hoá và tinh thần đoàn kết dân tộc.

Hình ảnh các nghệ sĩ sải bước trong lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9 không chỉ là niềm tự hào cá nhân, mà còn là minh chứng cho sức mạnh gắn kết của văn hoá - nghệ thuật với lịch sử và tương lai đất nước.

Ngọc Minh