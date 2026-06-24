"Mối duyên" với Việt Nam

Một ngày đẹp trời của năm 2022, Alex (29 tuổi, người Nga) bước vào một nhà hàng món Việt ở thành phố Kazan - nơi anh sinh sống.

Anh thử ăn phở bò, phở gà và gỏi tôm, mỗi phần ăn đều nhiều hơn so với suất ăn thường ngày. Alex ngỡ ngàng về hương vị đặc biệt của chúng và khi biết đây là những món ăn đặc trưng của ẩm thực Việt Nam, anh càng tò mò về quốc gia này.

“Trở về nhà, tôi tìm xem một số video về cuộc sống ở Việt Nam rồi trầm trồ vì nơi này quá đẹp và khác biệt. Tôi chợt nghĩ, một ngày nào đó mình phải đến đây để tận mắt thấy vẻ đẹp đó”, Alex chia sẻ.

Alex có cuộc sống trọn vẹn ở Việt Nam

Trong năm đó, Alex thực sự đã đặt chân đến dải đất hình chữ S. Dự định ban đầu của anh là khám phá Việt Nam trong 1 năm nhưng sau đó, những trải nghiệm tuyệt vời có được khiến anh không nỡ rời đi.

Mọi thứ ở Việt Nam từ thời tiết, ẩm thực đến con người đều khiến anh hào hứng. Anh mê món ăn Việt và càng yêu hơn cách người Việt quan tâm, giúp đỡ nhau.

Một lần, Alex chẳng may ngã xe. Dù va chạm nhẹ nhưng mọi người xung quanh vẫn xúm đến hỏi han và đỡ anh dậy. Sự quan tâm đột ngột và thân tình của người lạ khiến anh vừa ngạc nhiên vừa xúc động.

Chàng trai Nga cũng bất ngờ về việc bạn bè, đồng nghiệp và gia đình người Việt dành thời gian cho nhau, cùng ăn cơm và uống trà mỗi ngày, trong bữa ăn thì nhiệt tình mời mọc và gắp thức ăn cho nhau...

Anh thấy được nụ cười hạnh phúc trên gương mặt mọi người từ những sự quan tâm nhỏ nhặt ấy.

Anh đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình

Trong 1 năm ở Việt Nam, anh nhiều lần tự hỏi: “Tại sao nhiều người Việt lại có thể cảm thấy hạnh phúc chỉ từ những điều giản dị như chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái và dành thời gian bên nhau?”.

Và rồi chính điều đó đã thôi thúc Alex ở lại Việt Nam lâu hơn. Anh tìm được công việc dạy tiếng Anh, mỗi ngày đều vui vẻ cống hiến và tận hưởng cuộc sống.

“Trước đây, tôi thấy mình không được tự do, lúc nào cũng chạy theo một điều gì đó, lòng bồn chồn, lo lắng. Kể từ khi đến Việt Nam, tôi tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn, cuộc sống trở nên trọn vẹn với những niềm vui nho nhỏ mỗi ngày”, Alex chia sẻ.

Tình yêu trong mơ

Từ chuyến đi dự kiến kéo dài 1 năm, Alex đã gắn bó với Việt Nam suốt 4 năm và giờ đây anh xem nơi này là ngôi nhà thực sự của mình.

Sự xuất hiện của Minh Nguyệt (25 tuổi, quê Thái Nguyên) – người mà Alex gọi là “tình yêu trong mơ của đời mình” là một phần lý do của quyết định ấy.

Khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi

Cặp đôi quen nhau qua mạng xã hội vào năm 2024, khi ấy Minh Nguyệt sống ở Hà Nội, còn Alex làm việc ở Phú Thọ. Ban đầu, họ trò chuyện với nhau bởi một người muốn học tiếng Anh, một người muốn tìm hiểu về văn hóa Việt Nam. Không ngờ, những mẩu chuyện nhỏ nhặt thường ngày đã khiến hai tâm hồn rung động.

Khi Alex quyết tâm đến gặp cùng với một bó hoa to, Nguyệt nhận ra chàng trai này thật lòng với mình.

“Một ngày, khoảng 20h, anh bắt xe từ Phú Thọ đến Hà Nội gặp tôi, cùng với bó hoa rất đẹp. Ngay sau đó, anh đã phải quay về để kịp đi làm vào sáng hôm sau. Cách anh quyết tâm mở đầu cuộc gặp gỡ khiến tôi cảm động”, Nguyệt chia sẻ.

Alex ấn tượng về ngoại hình xinh đẹp của Nguyệt. Anh nhiều lần nói với cô: “Em là hình mẫu mà anh rất thích. Anh sẽ chăm sóc em hết sức có thể”. Và theo Nguyệt, Alex đã giữ đúng lời hứa đó.

Một tháng sau cuộc gặp đầu tiên, Alex chuyển đến sống và làm việc ở Hà Nội để cặp đôi không phải yêu xa. Anh dẫn Minh Nguyệt đến những nơi cô muốn, cùng cô đi mua sắm, kiên nhẫn chờ cô làm tóc, móng tay... Thi thoảng, anh lại dành tặng cô một bó hoa đẹp dù chẳng nhân dịp nào.

Cặp đôi đã xác định chuyện kết hôn trong tương lai

Hơn thế, Alex còn hết mực quan tâm đến gia đình bạn gái. Mỗi lần cùng bạn gái về quê, anh đều chuẩn bị quà, hoa để tặng mẹ và các thành viên trong gia đình cô.

Nguyệt thừa nhận, ban đầu gia đình cô lo ngại khi con gái quen người ngoại quốc nhưng rồi tiếp xúc trực tiếp, cảm nhận được sự chân thành và ấm áp của anh, họ đã ủng hộ cặp đôi.

“Tôi nhận được nhiều thứ từ gia đình cô ấy và cái ‘được’ lớn nhất là cảm giác bình yên. Tôi thích câu cá, làm vườn cùng ông bà, thích cùng Nguyệt đi dạo quanh ngôi làng nhỏ, ngắm nhìn không gian thoáng đãng giữa những ngọn núi xanh mát”, Alex chia sẻ.

Ở Minh Nguyệt, Alex cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực. Anh yêu cái cách cô tận hưởng cuộc sống trong cả những ngày nắng đẹp lẫn mưa dông, giữ được sự bình thản ngay cả khi gặp trắc trở. Cảm xúc của Minh Nguyệt mạnh mẽ và chân thật, điều đó khiến Alex an tâm khi ở cạnh bên.

“Tôi quyết định rằng, cô ấy chính là người tôi muốn đồng hành trong cuộc đời. Chúng tôi sẽ kết hôn vào thời điểm phù hợp nhất”, Alex nói.

Cách đây 1 năm, mẹ của Alex cũng đến Việt Nam sống. Với sở thích bơi lội và tắm nắng, Nha Trang (Khánh Hòa) là sự lựa chọn hoàn hảo của bà.

Với Alex, Việt Nam giờ đây không chỉ là nơi anh sinh sống mà đã trở thành quê hương thứ hai, nơi anh tìm thấy tình yêu, sự bình yên và quyết định xây dựng tổ ấm của riêng mình.

Ảnh và video: NVCC