Ba lần tình chờ chạm mặt

Sáu năm trôi qua, kể từ ngày gặp gỡ và đồng hành cùng chàng cảnh sát Đức - Willi Wegener (SN 1991, hiện sống tại thủ đô Berlin), Ngọc Huyền (SN 1997, Hà Nội) vẫn luôn trân trọng mối duyên này. Cô thừa nhận, bản thân kỹ càng trong mọi thứ, đặc biệt trong việc chọn chồng. Và với chàng trai này, cô thực sự yên tâm gửi gắm cuộc đời.

Huyền sang Đức du học từ năm 2018, vẫn luôn sống, học tập và làm việc ở thủ đô Berlin. Đầu năm 2020, cô đến sở cảnh sát báo việc bị mất hộ chiếu. Cảnh sát trực ca hôm đó chính là Willi.

Cặp đôi nên duyên sau 3 lần tình cờ chạm mặt

Ngày hôm sau, Huyền cùng bạn đi ăn ở nhà hàng. Trùng hợp, Willi cũng đến đây ăn và ngồi ngay kế bên bàn của cô.

“Dù nhận ra nhau nhưng chúng tôi chỉ nhìn thoáng qua chứ không chào hỏi. Lần này, anh ấy đã biết tên tôi là Huyền vì nghe thấy bạn tôi gọi”, Huyền kể.

Cũng trong tuần đó, họ tình cờ gặp nhau lần thứ 3 trên đường đi học, đi làm. Vì sự trùng hợp ngẫu nhiên ấy, Willi quyết định tìm thông tin liên lạc của Huyền để nhắn tin chào hỏi. May mắn, họ có bạn chung trên mạng xã hội nên anh nhanh chóng tìm thấy cô và nhắn tin làm quen.

Trong số rất nhiều tin nhắn chờ, Huyền đặc biệt ấn tượng với hình ảnh đại diện điển trai của Willi nên nhắn tin hồi âm. Sau đó, vì muốn cải thiện vốn tiếng Đức, cô thoải mái trò chuyện với anh.

Cặp đôi có cuộc gặp đầu tiên vào 1 tháng sau đó. Trái ngược với vẻ ngoài điển trai, Huyền thấy chàng trai này nói chuyện “chán như cơm nguội”.

Willi là chàng trai tâm lý, tình cảm

Tuy nhiên, cô lại cho rằng “con trai tốt thường không biết tán gái” nên đã dành cho anh cái nhìn thiện cảm và sự kiên nhẫn. Đến khi quen nhau lâu hơn, cách anh thể hiện tình cảm khiến cô "rụng tim".

“Willi là chàng trai tâm lý, tình cảm. Anh không theo đuổi mãnh liệt, không tán tỉnh ngọt ngào, đổi lại, luôn quan tâm đến tôi một cách chân thành, nhẹ nhàng và cho tôi cảm giác an toàn. Tôi yêu anh vì điều đó”, Huyền chia sẻ.

Biết Huyền thích màu hồng, hễ bắt gặp món đồ nào đó dễ thương màu hồng, anh sẽ mua về cho cô. Dù đi đâu, làm gì, anh cũng thông báo cho bạn gái biết như một thói quen dù cô không yêu cầu.

Trong nhiều năm hẹn hò, chỉ Huyền là người cáu giận, còn Willi luôn dịu dàng. Lần duy nhất anh cáu giận là khi thấy cô nhất quyết dọn mảnh vỡ của chiếc cốc thủy tinh, vì sợ cô đứt tay.

Cặp đôi tổ chức đám cưới sau 5 năm đồng hành

Những lần gặp chuyện rối ren trong cuộc sống, Huyền thoải mái tâm sự với bạn trai. Cô xúc động khi nghe anh nói: “Chúng ta là một đội. Em có cảm xúc thế nào, anh cũng như thế. Anh sẽ bảo vệ em”.

Ngỡ ngàng về đám cưới 1.000 khách mời

Ngọc Huyền được bố mẹ bạn trai hết mực yêu thương. Mỗi lần ghé thăm, cô đều được nghe những câu hỏi ấm áp từ họ như: “Willi có bắt nạt con không?”; “Willi có khiến con buồn không”... và sau đó là lời nạt nộ Willi: “Huyền nhỏ bé quá, con phải yêu thương con bé thật nhiều”.

Chú rể Đức xúc động trong đám hỏi, đám cưới

Bố mẹ Huyền lúc đầu lo lắng khi biết con gái muốn kết hôn với chàng trai Đức. Tuy nhiên, khi ghé thăm Việt Nam vào dịp tết Nguyên đán 2023, Willi đã chinh phục được cả nhà vợ.

“Lần đầu gặp bố mẹ tôi, vì không biết nói tiếng Việt nên anh cầm tay tôi, chỉ vào nhẫn cầu hôn thay cho lời muốn nói: ‘Con đã cầu hôn cô ấy rồi, chúng con thực sự nghiêm túc. Bố mẹ cho phép chúng con đến với nhau nhé’.

Bằng cách nào đó, bố tôi hiểu ý nghĩa của hành động ấy và rất hài lòng về sự lễ phép của anh”, Huyền kể.

Tháng 10/2024, cặp đôi đăng ký kết hôn. Một năm sau, họ tổ chức lễ cưới tại Việt Nam.

Trước đó, Huyền kể cho Willi cùng gia đình anh nghe về phong tục cưới hỏi truyền thống của người Việt. Họ lắng nghe một cách chăm chú với hy vọng có thể thực hiện đúng và đầy đủ các thủ tục, lễ nghi. Bố của Willi thậm chí hỏi lại nhiều lần ý nghĩa của mỗi thủ tục để hiểu hơn văn hóa tại quê hương con dâu.

Cặp đôi có đám cưới đẹp như cổ tích

Tháng 11/2025, Willi cùng 9 thành viên nhà trai vượt 9.000km sang Việt Nam đón dâu. Họ lưu trú tại một khách sạn cách nhà Huyền 3km để tiện đi lại. Hai bên thực hiện đầy đủ các bước như đám hỏi, lễ vu quy...

Riêng tiệc cưới vào buổi tối có nhiều hoạt động thú vị như cắt bánh kem, đọc lời thề nguyện, trao nhẫn, chơi trò chơi...

“Nhà trai bất ngờ về phong tục cưới của Việt Nam. Họ thích mặc áo dài, tò mò về các tráp lễ, chú rể thì ngỡ ngàng vì đám cưới có đến 1.000 khách.

Khoảnh khắc khiến tôi xúc động nhất là khi nghe anh đọc vows (lời thề nguyện). Anh nói: ‘Em là trung tâm vũ trụ trong anh’. Câu nói ấy khiến tôi nhớ mãi không quên”, Huyền chia sẻ.

Họ đã có hôn lễ ngập tràn tiếng cười và cả những giọt nước mắt. Chú rể Willi đỏ hoe mắt cả trong đám hỏi lẫn khi nắm tay cô dâu trên lễ đường. Khoảnh khắc xúc động là dấu mốc trọng đại, mở ra chặng đường mới của cặp đôi với sự đồng hành và yêu thương dành cho nhau.

Ảnh và video: NVCC