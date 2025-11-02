Sáng 2/11, trao đổi với VietNamNet, ông Mai Hồng Đăng, Chủ tịch UBND xã Phan Sơn, cho biết chính quyền địa phương phối hợp với Ban Quản lý dự án 5 (chủ đầu tư dự án nâng cấp quốc lộ 28B) đang khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở trên đèo Đại Ninh.

“Đến khoảng 8h30, một làn đường qua khu vực sạt lở đã được thông, các phương tiện có thể lưu thông trở lại nhưng phải di chuyển chậm”, ông Đăng cho hay.

Hiện trường sạt lở đèo Đại Ninh, sáng nay (2/11). Ảnh: Phan Sơn

Theo ông Đăng, sau trận mưa lớn tối qua, đến sáng nay khu vực đèo Đại Ninh lại xảy ra sạt lở. Đất đá từ mái taluy dương tràn xuống, chắn ngang mặt đường tại vị trí Km48+800.

Sự cố khiến giao thông qua đèo Đại Ninh bị ách tắc cả hai chiều, các phương tiện buộc phải quay đầu. Đây là đoạn đường mà nhà thầu đã hoàn thành thảm nhựa mặt đường.

Phương tiện cơ giới được điều đến hiện trường khắc phục sạt lở. Ảnh: Hồng Đăng

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương và Ban quản lý dự án 5 đã huy động nhân công và các phương tiện cơ giới đến khắc phục.

Các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực sau khi một làn đường đã được khắc phục. Ảnh: Hồng Đăng

Những ngày qua, đèo Đại Ninh liên tục xảy ra sạt lở do ảnh hưởng của mưa lớn. Trước đó, ngày 30/10, tại cùng vị trí này cũng đã xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng, đất đá từ taluy dương tràn xuống vùi lấp gần như toàn bộ mặt đường.

Quốc lộ 28B là tuyến đường huyết mạch nối Phan Thiết (Bình Thuận cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng) và Đà Lạt, thường xuyên được người dân và du khách lựa chọn di chuyển, dù hiện đang trong giai đoạn thi công nâng cấp.