Khoảng 2h sáng nay (30/10), mưa lớn khiến taluy dương tại Km48+800, quốc lộ 28B (đoạn qua xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng) bất ngờ sạt lở. Khối lượng lớn đất đá tràn xuống đường, vùi lấp gần như toàn bộ mặt đèo Đại Ninh.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để đặt biển cảnh báo, phân luồng và hướng dẫn người dân đi theo tuyến khác nhằm đảm bảo an toàn.

Đất đá tràn xuống, vùi lấp gần như toàn bộ mặt đường đèo Đại Ninh. Ảnh: NDCC

Công tác khắc phục đang được triển khai khẩn trương. Tuy nhiên, do lượng đất đá sạt lở quá lớn và mưa vẫn tiếp diễn, việc thông tuyến dự kiến sẽ mất nhiều thời gian.

Trước đó, chiều 27/10, tại Km45+300 trên đèo Đại Ninh cũng xảy ra một vụ sạt lở lớn. Đất đá và cây cối vùi lấp hàng chục mét mặt đường. Đơn vị thi công dự án cải tạo quốc lộ 28B cùng người dân địa phương đã khẩn trương dọn dẹp, nỗ lực thông tuyến trong điều kiện thời tiết xấu kéo dài.