Đại diện Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện các điểm sạt lở đã được khắc phục. Đơn vị thi công đã gia cố và xử lý xong bề mặt đường, đảm bảo các điều kiện an toàn cho phương tiện (trừ xe tải) di chuyển qua phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Trước đó, ngày 17/11, đoạn Km224+600 – Km224+700 trên đèo Prenn xuất hiện nhiều vết nứt và sạt lở nghiêm trọng. Tỉnh Lâm Đồng đã phải công bố tình huống khẩn cấp và cấm lưu thông toàn tuyến để sửa chữa.

Đèo Prenn vào Đà Lạt thông xe trở lại, cấm xe tải lưu thông để đảm bảo an toàn. Ảnh: A.B

Dự án nâng cấp, mở rộng đèo Prenn dài 7,4 km với quy mô 4 làn xe, do Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư. Công trình được đưa vào sử dụng từ tháng 12/2024 và đang trong thời gian bảo hành 12 tháng. Nhà thầu có trách nhiệm duy tu, khắc phục các hư hỏng phát sinh.