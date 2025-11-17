Sáng 17/11, một vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra trên đèo Prenn (phường Xuân Hương, Lâm Đồng), khiến lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường và điều hướng phương tiện đi hướng khác.

Vị trí sạt lở trên đèo Prenn. Ảnh: N.X

Theo thông tin ban đầu, mưa lớn sáng nay khiến một mảng lớn mặt đường đèo Prenn dài hơn 10m sạt trôi hoàn toàn xuống rừng thông bên dưới. Nửa mặt đường còn lại xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tiếp theo.

Lực lượng chức năng đã dựng rào chắn, hướng dẫn phương tiện chuyển hướng sang đèo Mimosa và cắm biển cảnh báo nguy hiểm, đảm bảo an toàn cho người dân.

Sau khi xảy ra sự cố, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra và chỉ đạo khắc phục.

Nhiều vết nứt dài trên mặt đường đèo Prenn. Ảnh: N.X

Đèo Prenn dài khoảng 10km, thuộc Quốc lộ 20, là tuyến đường huyết mạch nối Đà Lạt (cũ) với tỉnh Đồng Nai. Sự cố sáng nay khiến nhiều phương tiện phải quay đầu hoặc di chuyển sang hướng đèo Mimosa, dẫn đến ùn tắc cục bộ.

Cũng trong sáng nay (17/11), tình trạng mưa kéo dài làm sạt lở trên đèo Ngoạn Mục và đổ cây tại Km 205+400, lực lượng chức năng buộc phải phong tỏa Quốc lộ 27 không cho các phương tiện di chuyển ở tuyến đường nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Khánh Hòa.