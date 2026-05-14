Trước thông tin này, GS Vũ Văn Yêm, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết việc “bỏ phân hiệu dự kiến ở Hưng Yên” là thông tin không chính xác. Theo chủ trương, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ có 3 không gian phát triển.

Ngoài trụ sở chính ở phường Bạch Mai (Hà Nội), Đại học Bách khoa vẫn đang khẩn trương xây dựng cơ sở tại xã Nghĩa Trụ (Hưng Yên) và sẽ thêm khuôn viên thứ ba tại Hòa Lạc theo định hướng phát triển đô thị đại học của Hà Nội.

Phối cảnh minh họa trục chủ đạo cơ sở 2 - phân hiệu ĐH Bách khoa Hà Nội tại Hưng Yên.

Cơ sở tại Hưng Yên sẽ được xây dựng trên diện tích gần 70 ha, dự kiến sẽ là trung tâm đào tạo, ứng dụng công nghệ hàng đầu khu vực với gần 30.000 người học và cán bộ.

Sau khi phân hiệu tại Hưng Yên đi vào hoạt động, trụ sở chính tại Hà Nội sẽ là trung tâm điều hành, nghiên cứu cơ bản, kết nối quốc tế, với quy mô khoảng 12.000 người học, thay vì 38.000 như hiện nay.

Đại học Bách khoa Hà Nội cho hay việc mở phân hiệu sẽ góp phần giúp trường phát triển, trở thành trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo xuất sắc đứng đầu cả nước về khoa học, kỹ thuật và công nghệ, được xếp hạng trong nhóm 100-150 khu vực châu Á theo các bảng xếp hạng quốc tế uy tín.