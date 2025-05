Ngày 26/5, Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp với Viện Công nghệ Áo (AIT) và Đại sứ quán Áo tại Việt Nam tổ chức khai giảng Khóa đào tạo quốc tế về An ninh mạng cho giảng viên và sinh viên Bách khoa Hà Nội.

Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp với Viện Công nghệ Áo (AIT) và Đại sứ quán Áo tại Việt Nam tổ chức khai giảng Khóa đào tạo quốc tế về an ninh mạng. Ảnh: HUST

Trong bối cảnh Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ theo định hướng đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia nhằm phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, những khoá học về an ninh mạng này không chỉ góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho sinh viên mà còn thể hiện cam kết của ĐH Bách khoa Hà Nội trong việc chủ động hội nhập quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ số hóa.

Phát biểu tại lễ khai giảng khóa học ngày 26/5, PGS. Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội nhấn mạnh: “Đây là cơ hội học tập tốt cho sinh viên Bách khoa Hà Nội, đồng thời là nền tảng cho sự hợp tác liên tục và chia sẻ kiến thức giữa các quốc gia. Khoá học này góp phần tạo nên một môi trường mạng an toàn hơn cho khu vực và cả thế giới”.

Khoá đào tạo quốc tế về an ninh mạng này là cơ hội cho các nhà khoa học trong nước và quốc tế cùng chia sẻ chuyên môn và giải quyết các bài toán về an ninh mạng, đồng thời gắn kết thêm mối quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Áo.

Khoá đào tạo diễn ra trong 3 ngày (26-28/5) với các nội dung đa dạng, gồm lý thuyết và thực hành. Giảng viên và sinh viên Bách khoa Hà Nội tham gia khóa học được tiếp cận với các chủ đề chuyên sâu như mô hình hoá mối đe doạ mạng, phản ứng sự cố, quản lý khủng hoảng an ninh mạng, điều tra số, và đặc biệt là các tình huống tấn công vào hệ thống điều khiển công nghiệp (ICS) và công nghệ vận hành (OT).

PGS. Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội phát biểu tại lễ khai giảng khóa học. Ảnh: HUST

Tham dự buổi lễ, ông Philipp Agathonos – Đại sứ Cộng hòa Áo tại Việt Nam và ông Julien Guerrier – Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam đều đánh giá cao sáng kiến tổ chức khóa đào tạo của ĐH Bách khoa Hà Nội và AIT, đồng thời cam kết sẽ đồng hành cùng các cơ sở giáo dục đại học cũng như chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng năng lực an ninh mạng.

“Khoá đào tạo này đánh dấu một bước tiến trong mối quan hệ giữa hai bên, không chỉ giữa Đại sứ quán Áo và ĐH Bách khoa Hà Nội mà còn là tình hữu nghị của hai nước”, Đại sứ Cộng hòa Áo tại Việt Nam Philipp Agathonos phát biểu tại buổi lễ khai giảng khóa học.

Ông Eric Eifert - một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực an ninh mạng với hơn 28 năm kinh nghiệm trong môi trường quân sự và dân sự, sẽ là diễn giả chính của khoá học. Hiện tại, ông đảm nhiệm vai trò chuyên gia Nghiên cứu An ninh mạng tại Viện Công nghệ Áo (AIT), nơi ông tập trung vào nghiên cứu và phát triển nội dung an ninh mạng cho Hệ thống OT/ ICS và đào tạo cho các nhà máy điện hạt nhân. Đồng hành cùng ông là chuyên gia Gregor Langner, người có nhiều kinh nghiệm trong các giải pháp giám sát an ninh và điều tra sự cố trong hệ thống công nghiệp.

Đại học Bách khoa Hà Nội đang phấn đấu theo đề án mới được phê duyệt để vào nhóm cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ; là trung tâm xuất sắc về đào tạo, phát triển tài năng, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo giữ vai trò dẫn dắt trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam ở các ngành phục vụ phát triển công nghệ và công nghiệp chiến lược (bao gồm các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, chuỗi khối, điện tử, bán dẫn, chip, công nghệ số, robot và tự động hoá, năng lượng, môi trường, công nghệ sinh học, vật liệu tiên tiến...). Phấn đấu đến năm 2030, Đại học Bách khoa HN đào tạo ít nhất 8.000 kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ trong các ngành phục vụ phát triển công nghệ và công nghiệp chiến lược; ươm tạo ít nhất 10 doanh nghiệp khởi nguồn (spin-off), khởi nghiệp sáng tạo (start-up) gọi vốn thành công với tổng giá trị trên 10 triệu USD. Đến năm 2045, Đại học Bách khoa Hà Nội trở thành cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 100 trường hàng đầu châu Á lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ, có danh tiếng trong khu vực và thế giới về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; giữ vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển hệ thống giáo dục đại học Việt Nam; đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội, vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước.