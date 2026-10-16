Tại buổi lễ, Đại học Huế công bố quyết định thành lập Trường Kỹ thuật và Công nghệ trên cơ sở sáp nhập Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Khoa Quốc tế và Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội.

Đại học Huế bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Quang Lịch giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật và Công nghệ, thời hạn bổ nhiệm 5 năm. Hai phó hiệu trưởng được bổ nhiệm là PGS.TS Nguyễn Hoàng Khánh Linh và PGS.TS Ngô Xuân Cường.

Đại học Huế bổ nhiệm hiệu trưởng và 2 phó hiệu trưởng Trường Kỹ thuật và Công nghệ. Ảnh: Lê Bằng

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, quyền Giám đốc Đại học Huế, cho biết việc thành lập Trường Kỹ thuật và Công nghệ góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Đại học Huế trở thành đại học quốc gia.

Theo GS.TS Huy, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, công nghệ số, tự động hóa và các công nghệ chiến lược mở ra nhiều cơ hội phát triển, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực trình độ cao, có tư duy liên ngành và khả năng thích ứng với sự thay đổi của thực tiễn.

Ông cho rằng nhà trường cần trở thành đầu mối quan trọng của Đại học Huế trong đào tạo nhân lực kỹ thuật và công nghệ chất lượng cao, phát triển các lĩnh vực gắn với nhu cầu của nền kinh tế, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ. Qua đó, nhà trường đóng góp những luận cứ khoa học và giải pháp thiết thực cho quá trình phát triển của thành phố Huế, khu vực miền Trung - Tây Nguyên và đất nước.

GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, quyền Giám đốc ĐH Huế phát biểu. Ảnh: Lê Bằng

Trường đang đào tạo 10 chuyên ngành, gồm: Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo; Kỹ thuật máy tính; Công nghệ kỹ thuật ô tô; Kỹ thuật điện; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật xây dựng; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Quan hệ quốc tế; Truyền thông đa phương tiện; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên. Ngoài ra, đào tạo 2 ngành thạc sĩ là Khoa học dữ liệu và Công nghệ thông tin.

Trường hiện có 2.350 sinh viên và đặt mục tiêu nâng quy mô đào tạo lên 4.000 sinh viên trong giai đoạn 2027-2030.