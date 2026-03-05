Việc đưa Điều dưỡng và Khoa học Y sinh vào danh mục đào tạo là bước đi chiến lược của nhà trường nhằm góp phần giải bài toán thiếu hụt nhân lực y tế đang ở mức cao tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Sinh viên Trường Đại học Thái Bình Dương (Nha Trang) trong một buổi báo cáo đề án môn học.

Bức tranh nhân lực y tế: Những con số tạo áp lực lớn

Sự dịch chuyển về nhân khẩu học và yêu cầu nâng cao chất lượng an sinh xã hội đang đặt hệ thống y tế trước những áp lực lớn. Nhu cầu nhân lực y tế ở khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đến năm 2030 đang ở mức cao. Trong đó, điều dưỡng là một trong những lĩnh vực thiếu hụt nhân sự do tác động của già hóa dân số và nhu cầu chăm sóc cơ sở.

NGND.PGS.TS. Hồ Thanh Phong - Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương cùng TTND. BS. Nguyễn Văn Xáng - Giảng viên Khoa Y Dược đến thăm và chúc mừng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa nhân Kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/02/2026)

Theo Bộ Y tế, vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ dự kiến thiếu 14.066 bác sĩ và 60.155 điều dưỡng đến năm 2030. Tương tự, Tây Nguyên cần bổ sung khoảng 5.400 bác sĩ và 20.700 điều dưỡng trong cùng kỳ.

Theo dự báo của Tổ chức Y tế thế giới, Việt Nam có thể thiếu từ 40.000 đến 50.000 điều dưỡng đến năm 2030; Hiện tại, tỷ lệ điều dưỡng của Việt Nam chỉ đạt 11,4/10.000 dân, mức thấp hơn so với khu vực.

Lấp khoảng trống bằng chiến lược đào tạo tại địa phương

Theo đại diện Trường Đại học Thái Bình Dương, thay vì phụ thuộc vào nguồn nhân lực luân chuyển từ các đô thị lớn, việc phát triển các trung tâm đào tạo ngay tại địa phương được xem là giải pháp cốt lõi. Các giải pháp bổ sung nhân lực điều dưỡng ở Nam Trung Bộ - Tây Nguyên đến năm 2030 tập trung vào đào tạo tại địa phương, chính sách ưu đãi và liên kết cơ sở y tế với trường học. Bằng việc mở ngành Điều dưỡng, Trường Đại học Thái Bình Dương tham gia trực tiếp vào mạng lưới cung ứng này với trọng tâm thực hành và liên kết chặt chẽ cùng các bệnh viện và chuyên gia địa phương.

Trường Đại học Thái Bình Dương đã ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác với các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa lớn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Song song với điều dưỡng lâm sàng, lĩnh vực y tế công nghệ cao cũng đòi hỏi nguồn lực lớn. Theo “Đề án đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao giai đoạn 2025 - 2035 và định hướng đến năm 2025” của Thủ tướng Chính phủ, toàn quốc hiện cần từ 25.000 đến 30.000 nhân lực chất lượng cao ngành khoa học y sinh đến năm 2030 để hỗ trợ nghiên cứu y học tái tạo, gen và y học chính xác. Việc nhà trường bổ sung ngành Khoa học Y sinh thể hiện chiến lược phát triển đồng bộ, vừa đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe thiết yếu, vừa chuẩn bị cho bước tiến của nền y học hiện đại.

Chia sẻ về định hướng chiến lược này, NGND.PGS.TS. Hồ Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương nhấn mạnh: “Quyết định mở khối ngành sức khỏe khởi nguồn từ những trăn trở thực tế trước nhu cầu chăm sóc sức khỏe của địa phương. Việc đào tạo tại chỗ không chỉ giúp cung ứng kịp thời nhân lực mà còn là cách tốt nhất để giữ chân nhân tài gắn bó lâu dài với hệ thống y tế địa phương. Trường Đại học Thái Bình Dương quyết tâm mở ngành Điều dưỡng và Khoa học Y sinh và chuẩn bị để mở ngành Y đa khoa trong năm 2027”.

NGND.PGS.TS. Hồ Thanh Phong - Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình Dương trao các suất Học bổng Nhà giáo nhân dân Hồ Thanh Phong cho các học sinh có thành tích học tập xuất sắc của trường THPT Lý Tự Trọng (Nha Trang).

Lĩnh vực sức khỏe đòi hỏi tiêu chuẩn đào tạo rất khắt khe. Trả lời cho câu hỏi về bài toán chất lượng, NGND Hồ Thanh Phong cho biết thêm: “Nhà trường đã ký kết hợp tác chiến lược với các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa lớn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Sinh viên sẽ được học tập trên các hệ thống phòng mô phỏng lâm sàng hiện đại và thực tập trực tiếp tại bệnh viện ngay từ những năm đầu. Trường cũng đã thu hút được đội ngũ giảng viên là các bác sĩ, chuyên gia y tế uy tín trong ngành về trường cố vấn hoàn thiện chương trình đào tạo và giảng dạy. Song song đó, Trường đang đầu tư xây dựng hệ thống phòng thực hành hiện đại cho ngành Điều dưỡng”.

Hệ sinh thái đào tạo đa ngành nghề

Bên cạnh khối ngành sức khỏe, Trường Đại học Thái Bình Dương cũng mở mới các ngành học có nhu cầu nhân lực cao như: Tâm lý học, Kỹ thuật cơ điện tử, Luật kinh tế và Quản lý văn hóa. Các nhóm ngành này được thiết kế để tạo ra nguồn lao động có khả năng thích ứng tốt, đáp ứng trực tiếp yêu cầu công nghiệp hóa và thương mại dịch vụ đang chuyển đổi mạnh mẽ của khu vực.

Sinh viên Trường Đại học Thái Bình Dương tham quan, học tập thực tế tại Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam.

Cụ thể, ngành Kỹ thuật cơ điện tử sẽ đón đầu làn sóng đầu tư FDI vào tự động hóa, cảng biển và năng lượng tái tạo tại Khánh Hòa; trong khi đó, Quản lý văn hóa đóng vai trò then chốt trong việc chuyển dịch mô hình kinh tế biển của Nam Trung Bộ - từ du lịch truyền thống sang khai thác du lịch trải nghiệm có chiều sâu văn hóa.

Việc mở rộng các ngành đào tạo mới khẳng định cam kết của Trường Đại học Thái Bình Dương trong việc đồng hành cùng quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của vùng. Bằng việc cung cấp các chương trình học có tính thực tiễn cao, bám sát dữ liệu thị trường, nhà trường không chỉ kiến tạo cơ hội nghề nghiệp vững chắc cho sinh viên mà còn góp phần trực tiếp vào việc ổn định và phát triển mạng lưới y tế thiết yếu của Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.