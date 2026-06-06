Sự kiện do ông Lâm Hải Giang - Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và PGS.TS Trần Trọng Đạo -Hiệu trưởng TDTU đồng chủ trì, với sự tham dự của lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và các đơn vị chức năng của TDTU.

PGS.TS Trần Trọng Đạo - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng TDTU phát biểu tại buổi lễ Ông Lâm Hải Giang - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại buổi lễ

Đưa tri thức vào thực tế

Trong nhiều năm qua, chương trình hợp tác giữa TDTU và tỉnh Gia Lai (bao gồm Gia Lai và Bình Định cũ) đã mang lại nhiều kết quả cụ thể, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của địa phương.

Các chương trình đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng cán bộ được triển khai đồng bộ, mang lại hiệu quả cao. Công tác hướng nghiệp được đẩy mạnh qua việc ký kết hợp tác với các trường THPT trên địa bàn tỉnh, tổ chức hoạt động trình trải nghiệm sinh viên tập sự giúp học sinh tiếp cận thông tin tuyển sinh và chọn ngành nghề phù hợp với năng lực cũng như nhu cầu của tỉnh. Nhà trường cũng đã cấp 177 suất học bổng cho sinh viên Gia Lai với tổng trị giá hơn 3,5 tỉ đồng. Các chương trình tình nguyện xây dựng nhà nhân ái, sân chơi trẻ em và hỗ trợ người dân địa phương cũng đã được triển khai hiệu quả, thiết thực.

Điểm nhấn nổi bật trong mối quan hệ hợp tác là hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Đã có 5 đề tài nghiên cứu do TDTU chủ trì được triển khai thành công tại Gia Lai, tập trung vào các nhóm lĩnh vực cốt lõi bám sát thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bao gồm phát triển du lịch sinh thái - cộng đồng, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp và số hóa xúc tiến đầu tư, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh.

Nhiều chương trình hợp tác cho giai đoạn mới

Lãnh đạo TDTU và UBND tỉnh Gia Lai ký và trao Bản ghi nhớ hợp tác

Trong giai đoạn 2026-2030, TDTU và tỉnh Gia Lai thống nhất mở rộng quy mô hợp tác với các nội dung chính về giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, đặc biệt là các chương trình liên quan đến triển khai Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Về giáo dục, Nhà trường tiếp tục bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ quản lý giáo dục, giáo viên, đồng thời mở rộng mô hình trải nghiệm giáo dục mới cho học sinh THPT.

Bên cạnh đó, TDTU sẽ tiếp tục dành nguồn học bổng đa dạng cho sinh viên tỉnh Gia Lai trong tổng ngân sách quỹ học bổng hàng năm.

Về khoa học công nghệ, hai bên sẽ tập trung giải quyết các bài toán thời đại của địa phương bằng thế mạnh của TDTU. Các lĩnh vực được ưu tiên gồm trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, hành chính công, quản lý dữ liệu, thiết bị bay không người lái (UAV), hệ thống thông tin địa lý (GIS), quy hoạch đô thị thông minh và năng lượng tái tạo…

Các chương trình kết nối nguồn lực đầu tư, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế bền vững cho địa phương cũng sẽ được ưu tiên phối hợp thực hiện.

Việc mở rộng hợp tác được kỳ vọng góp phần đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, tạo thêm động lực phát triển cho Gia Lai trong giai đoạn mới.

Khách mời, Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai và TDTU chụp hình lưu niệm

Tú Uyên