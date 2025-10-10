Chiều 10/10, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Trường Đại học Vinh cho biết, đơn vị đã có văn bản báo cáo Bộ GD-ĐT về trường hợp thí sinh Lang Đức Bằng (xã Mậu Thạch, Nghệ An, từng là học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú số 2 Nghệ An). Nam sinh đạt 29 điểm khối C00, cộng điểm ưu tiên là 29,37, đỗ nguyện vọng 1 vào Học viện Biên phòng nhưng không được theo học vì lý do sức khỏe.

Theo đại diện Trường Đại học Vinh, sau khi trượt Học viện Biên phòng, nam sinh Lang Đức Bằng đã có đơn đề đạt nguyện vọng muốn vào học ngành Sư phạm Lịch sử tại trường.

Tuy nhiên, do đợt xét tuyển bổ sung đã kết thúc, phía nhà trường đang làm báo cáo, xin ý kiến của Bộ GD-ĐT.

“Về trường hợp của em Bằng, lãnh đạo tỉnh Nghệ An rất quan tâm, đề nghị nhà trường xem xét, tạo điều kiện. Tuy nhiên, hiện nay, em Bằng vẫn chưa trúng tuyển và phải chờ ý kiến từ Bộ GD-ĐT”, đại diện Đại học Vinh thông tin.

Nam sinh chụp ảnh cùng mẹ trong ngày nhập học ở Học viện Biên phòng. Ảnh: NVCC

Như VietNamNet đã đưa tin, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, thí sinh Lang Đức Bằng đạt 29 điểm khối C00 với Ngữ văn 9,25, Lịch sử 9,75 và Địa lý 10 điểm. Nhờ điểm ưu tiên, tổng điểm của em là 29,37, trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Học viện Biên phòng.

Tuy nhiên, sau khi nhập học vài ngày, kết quả khám phúc tra sức khỏe tại trường cho thấy Bằng bị viêm gan B. Nhà trường đã tạo điều kiện cho em điều trị 11 ngày tại bệnh viện, nhưng kết quả xét nghiệm lại vẫn dương tính. Ngày 27/9, theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bằng buộc phải trở về địa phương.

Bằng đăng ký nguyện vọng 2 vào ngành Sư phạm Lịch sử của Trường ĐH Vinh. Tuy nhiên, trường này đã kết thúc đợt xét tuyển bổ sung thứ hai lúc 23h59 ngày 16/9.

Sau đó, nam sinh đã viết thư gửi Bộ trưởng GD-ĐT để xin được xem xét cơ hội tiếp tục học tập. Phía học viện Biên phòng cũng đã có văn bản đề nghị Đại học Vinh xem xét tiếp nhận trường hợp của Bằng để tránh thiệt thòi cho thí sinh.