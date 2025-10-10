Lang Đức Bằng, học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú số 2 Nghệ An, đạt 29 điểm khối C00 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, với Ngữ văn 9,25, Lịch sử 9,75 và Địa lý 10 điểm. Nhờ điểm ưu tiên, tổng điểm của em là 29,37 - trúng tuyển vào Học viện Biên phòng.

Tuy nhiên, sau khi nhập học vài ngày, kết quả khám phúc tra sức khỏe tại trường cho thấy Bằng bị viêm gan B. Nhà trường đã tạo điều kiện cho em điều trị 11 ngày tại bệnh viện, nhưng kết quả xét nghiệm lại vẫn dương tính. Ngày 27/9, theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bằng buộc phải trở về địa phương.

Trước đó, Bằng đăng ký nguyện vọng 2 vào ngành Sư phạm Lịch sử của Trường ĐH Vinh. Trường này đã kết thúc đợt xét tuyển bổ sung thứ hai lúc 23h59 ngày 16/9. Nhưng theo quy định của Bộ GD-ĐT, các trường đại học vẫn có thể xét tuyển bổ sung đến hết 31/12 hằng năm. Vì vậy, cơ hội để Lang Đức Bằng vào đại học vẫn còn, nếu trường nguyện vọng tiếp theo còn chỉ tiêu và đồng ý tiếp nhận.

“Các trường đại học hoàn toàn có thể tiếp nhận thí sinh Lang Đức Bằng, chỉ sợ việc học sẽ khó khăn hơn do nhập học muộn. Nếu Bằng cam kết tự học, theo kịp chương trình thì vẫn có thể xem xét cho em học”, Trưởng phòng đào tạo một trường đại học phía Nam cho biết.

Theo vị này, những trường hợp như Lang Đức Bằng không hiếm. Nhiều năm qua, có không ít thí sinh trúng tuyển vào các trường quân đội, công an với điểm số cao nhưng sau đó bị loại vì không đạt điều kiện sức khỏe hoặc các yếu tố đặc thù khác. Khi đó các trường quân đội hoặc công an thường có công văn gửi Bộ GD-ĐT để báo cáo, đồng thời gửi thông tin đến các trường đại học mà thí sinh đăng ký nguyện vọng tiếp theo nhằm tạo điều kiện cho thí sinh được nhập học.

“Ở trường chúng tôi mỗi năm vẫn có 1-2 trường hợp như vậy. Khi nhận được công văn từ trường quân đội hoặc công an, chúng tôi sẽ liên hệ với thí sinh, xác minh tình trạng và tiếp nhận học bình thường”, vị này chia sẻ.

PGS Tô Văn Phương, Trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Nha Trang nhìn nhận, đây là trường hợp của một thí sinh có thành tích học tập xuất sắc, hoàn cảnh gia đình khó khăn và là người dân tộc thiểu số. Vì lý do sức khỏe bất khả kháng, em không thể tiếp tục theo học nguyện vọng tại trường quân đội và mong muốn được học nguyện vọng tiếp theo ở ngành Sư phạm mình đã đăng ký.

Thí sinh Lang Đức Bằng. Ảnh: NVCC

Trong những trường hợp đặc biệt như vậy, các trường đại học nên xem xét giải quyết linh hoạt, nhân văn, trên cơ sở tuân thủ đúng quy định hiện hành, nhằm bảo đảm quyền lợi học tập chính đáng cho thí sinh, nhất là với các em có hoàn cảnh khó khăn, dân tộc thiểu số, luôn nỗ lực vươn lên, rất đáng trân trọng.

“Thực tế, nếu biết hoàn cảnh này, nhiều trường sẽ chủ động, linh hoạt tiếp nhận và có hỗ trợ cần thiết như cấp học bổng hoặc sinh hoạt phí, để em có thể tiếp tục theo đuổi con đường học tập”, PGS Phương nói.

Ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Công Thương TPHCM, xác nhận, vài ngày trước, trường ông làm thủ tục tiếp nhận một trường hợp tương tự. Thí sinh tên Tống Thái Huy, đạt 27,5 điểm, trúng tuyển vào Trường Sĩ quan Chính trị nhưng bị loại vì lý do sức khỏe. Sau khi trường quân sự có công văn gửi Bộ GD-ĐT và đề nghị các trường đại học khác xem xét, Trường ĐH Công Thương TPHCM đã liên hệ, tìm hiểu và tiếp nhận Huy vào học.

“Những trường hợp như Lang Đức Bằng năm nào cũng có. Các trường quân đội, công an rất nghiêm túc trong việc kiểm tra điều kiện phụ sau khi nhập học, nhưng họ cũng rất có trách nhiệm với thí sinh. Khi phát hiện thí sinh phải thôi học vì lý do bất khả kháng, họ đều có văn bản đề nghị để các trường đại học khác tiếp nhận, tránh thiệt thòi cho thí sinh”, ông Sơn nói.

Ông Sơn cũng cho biết, theo quy định của Bộ Quốc phòng, nguyện vọng vào các trường quân đội phải được đặt ở vị trí đầu tiên (nguyện vọng 1). Các nguyện vọng tiếp theo, như ngành Sư phạm Lịch sử mà Lang Đức Bằng đăng ký, vẫn thuộc nhóm nguyện vọng 1 nhưng được xếp sau. Do đó, việc xử lý trường hợp của Bằng là hoàn toàn thuận lợi nếu có sự phối hợp giữa Học viện Biên phòng, Bộ GD-ĐT và Trường ĐH Vinh.

“Trường hợp này xử lý rất đơn giản. Quan trọng là cần thông cảm và hỗ trợ thí sinh. Nếu có công văn từ Học viện Biên phòng, các trường đại học nên chủ động tiếp nhận, vì đây là lý do bất khả kháng. Đừng để một thí sinh giỏi, có khát khao đi học lại mất cơ hội chỉ vì bệnh tật”, ông Sơn nhấn mạnh.

Theo các chuyên gia tuyển sinh, hiện trường đại học chưa chốt chỉ tiêu tuyển sinh năm 2025. Theo quy chế, sau ngày 31/12, các trường mới phải báo cáo số liệu tuyển sinh chính thức lên Bộ GD-ĐT. Vì vậy, nếu Trường ĐH Vinh còn chỉ tiêu và đồng ý tiếp nhận, Lang Đức Bằng hoàn toàn có thể nhập học trong năm nay.