Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Lang Đức Bằng (trú xã Mậu Thạch, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú số 2 Nghệ An) đạt 29 điểm khối C00, gồm Ngữ văn 9,25; Lịch sử 9,75 và Địa lý 10 điểm. Với tổng điểm ưu tiên 29,37, em đỗ nguyện vọng 1 vào Học viện Biên phòng - ngôi trường mà Bằng luôn mơ ước từ nhỏ, là niềm tự hào của cha mẹ, thầy cô và bà con bản làng.

Tuy nhiên, sau khi nhập học được vài ngày, kết quả khám phúc tra sức khỏe tại trường cho thấy Bằng bị viêm gan B. Nhà trường đã tạo điều kiện cho em điều trị 11 ngày tại bệnh viện, song kết quả xét nghiệm lại vẫn dương tính. Ngày 27/9, theo quy định của Bộ Quốc phòng, em buộc phải trở về địa phương.

Nam sinh Lang Đức Bằng. Ảnh: NVCC

Trao đổi với PV VietNamNet, Bằng cho biết trước khi đăng ký thi vào Học viện Biên phòng, em từng tham gia khám sơ tuyển ở huyện nhưng chưa phát hiện bị bệnh.

"Lúc nhà trường thông báo em phải trở về quê hương, em thấy buồn và tuyệt vọng lắm. Dù em đã cố gắng hết mình rồi nhưng vẫn không thực hiện được ước mơ", nam sinh bày tỏ.

Bằng cho biết, em đang mất phương hướng, không biết nên làm gì với quãng thời gian phía trước.

"Em đỗ NV1 vào Học viện Biên phòng nhưng không thể theo học, còn nguyện vọng 2 vào ngành Sư phạm Lịch sử của Trường ĐH Vinh thì cổng xét tuyển đã đóng từ ngày 16/9. Em đã viết thư gửi Bộ trưởng Bộ GD-ĐT để xin được xem xét cho em cơ hội học tập, nhưng đang phải chờ kết quả”, Bằng chia sẻ.

Bằng được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: NVCC

Lang Đức Bằng là con trai duy nhất trong gia đình nghèo ở bản Kẻ Mẻ, xã Mậu Thạch. Suốt những năm học phổ thông, em luôn nỗ lực vươn lên. Tháng 8/2025, Bằng là một trong 75 học sinh xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT được UBND tỉnh Nghệ An tuyên dương.

Trong lá đơn gửi Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, Bằng bộc bạch hoàn cảnh và ước mơ giản dị của mình. Những dòng chữ viết tay nắn nót chứa đựng nỗi tiếc nuối và khát vọng tiếp tục được đến trường: “Cháu là người dân tộc thiểu số, hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ làm nông quanh năm vất vả. Vì vậy, cháu luôn cố gắng học tập, mong được vào các trường Công an, Quân đội hay Sư phạm để cha mẹ đỡ gánh nặng học phí. Ước mơ chỉ còn cách một chút nữa thôi nhưng bỗng chốc lại trở nên xa vời. Cháu kính mong các cấp lãnh đạo xem xét, tạo điều kiện cho cháu được học nguyện vọng 2 - Khoa Lịch sử, Trường Đại học Vinh, để không bị lỡ cơ hội học tập vì lý do bất khả kháng...”.

Cô Hồ Thị Hợi, giáo viên chủ nhiệm của Lang Đức Bằng khi em học tại Trường PTDTNT THPT số 2 Nghệ An, cho biết Bằng là học sinh ngoan, xuất sắc và luôn vượt khó trong cuộc sống.

“Bằng đỗ Học viện Biên phòng nhưng khi phúc tra sức khỏe, em lại không đạt nên nhà trường đã trả em về. Hiện nay, em đang loay hoay chưa có hướng đi vì cổng xét tuyển NV2, NV3 đã đóng từ lâu rồi. Gia đình khó khăn nên từ nhỏ, Bằng mơ ước được làm bộ đội hoặc giáo viên – vừa để cống hiến, vừa giảm gánh nặng học phí, giúp em có thể theo đuổi con đường đại học”, cô Hợi nói.

Cô bày tỏ mong muốn Bộ GD-ĐT và Trường ĐH Vinh xem xét, tạo cơ hội để Bằng tiếp tục theo đuổi con đường đại học và nuôi dưỡng ước mơ của mình.