Kết quả xuất sắc nhiều mặt

Năm 2025, Vietjet ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực, vượt kế hoạch đề ra: Khai thác 135 tàu bay, trong đó 101 tàu bay tại Việt Nam, vận hành 254 đường bay; Vận chuyển 28,2 triệu hành khách, hơn 153.000 chuyến bay.

Vietjet cũng ghi nhận doanh thu hợp nhất 82.093 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế 2.123 tỷ đồng (+51,2%, đạt 120% kế hoạch); Đóng góp ngân sách trực tiếp và gián tiếp 10.537 tỷ đồng.

Công ty đồng thời đặt mua 100 tàu bay A321neo cùng 50 quyền chọn mua bổ sung với Airbus. Đặt mua 20 tàu bay thân rộng Airbus A330neo, Vietjet thuộc nhóm các hãng hàng không có đơn đặt hàng tàu bay lớn nhất thế giới.

Những con số này phản ánh năng lực vận hành hiệu quả, an toàn, tin cậy, sức bật tăng trưởng và khả năng thích ứng vượt trội trong bối cảnh ngành hàng không toàn cầu nhiều biến động.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 bắt đầu một giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn toàn cầu, tăng trưởng bền vững và giá trị dài hạn cho cổ đông

Chiến lược toàn cầu - Mở rộng quy mô, nâng tầm hệ sinh thái

Bước vào năm 2026, Vietjet kiên định chiến lược: “Bay khắp thế giới - Vươn tầm cao mới”, với các trụ cột: mở rộng mạng bay quốc tế, hướng tới các thị trường trọng điểm như châu Âu, Hoa Kỳ. Phát triển đội tàu bay hiện đại, với Airbus A321neo, A330neo, Boeing 737-8 và các hợp tác chiến lược với Rolls-Royce, CFM, Prat & Whithney.

Vietjet tiên phong cùng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM sáng lập Trung tâm Tài chính Hàng không quốc tế. Vietjet đầu tư đội tàu bay thân rộng, đầu tư khoang hạng Bussines, được khách hàng đánh giá cao, nhất là trên các đường bay dài.

Thành viên HĐQT độc lập Vietjet - Nguyên Phó Thủ tướng CHLB Đức Philipp Rösler chia sẻ: “Việc mở rộng mạng bay tới châu Âu đã được Vietjet chuẩn bị từ lâu. Với mô hình kết hợp giữa quản trị chi phí hiệu quả và các yếu tố dịch vụ cần thiết, Vietjet sẽ duy trì lợi thế cạnh tranh về chi phí, đồng thời mang tới trải nghiệm tốt đẹp cho hành khách trên các đường bay dài”.

Đầu tư cho tương lai - Tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả

Song song tăng trưởng, Vietjet tập trung xây dựng nền tảng dài hạn: đầu tư Trung tâm bảo dưỡng tàu bay (MRO) tại Long Thành. Vietjet đã triển khai tự phục vụ mặt đất tại hai sân bay lớn nhất cả nước là Nội Bài và Tân Sơn Nhất, tối ưu chi phí vận hành.

Vietjet xác định phát triển Học viện Hàng không Vietjet (VJAA) - chủ động nguồn nhân lực chất lượng cao. Năm 2025 tổ chức 15.198 khóa học cho 162.100 học viên, tăng lần lượt 53% và 30% so với năm 2024; Đa dạng hóa các sản phẩm và dịch vụ phụ trợ nhằm gia tăng doanh thu; Hợp tác tài chính - công nghệ với các đối tác toàn cầu.

Đây là những bước đi chiến lược nhằm đảm bảo tăng trưởng có kỷ luật, hiệu quả và bền vững.

Gia tăng giá trị cổ đông - Tầm nhìn dài hạn

Đại hội đã thông qua: Chia Cổ tức 30% bằng cổ phiếu; bầu 2 thành viên HĐQT mới giàu kinh nghiệm.

Vietjet tiếp tục cam kết tăng trưởng gắn với hiệu quả, mở rộng gắn với kỷ luật tài chính, và phát triển gắn với giá trị bền vững cho cổ đông.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Vietjet - bà Nguyễn Thị Phương Thảo chia sẻ: “Vietjet không chỉ vận chuyển hành khách - chúng tôi kết nối những nền kinh tế, những giấc mơ và tương lai. Tầm nhìn của Vietjet là tầm nhìn nhiều thập kỷ. Khi cổ đông đặt niềm tin, chúng tôi cam kết mang lại giá trị không chỉ bằng kết quả hôm nay, mà bằng một tương lai tăng trưởng bền vững, kỷ luật và nhiều cơ hội. Thế giới càng rộng mở, Vietjet càng bay xa”.

Vietjet bước vào giai đoạn mới với: Quy mô quốc tế; động lực tăng trưởng dài hạn.

Vietjet không chỉ là một cổ phiếu tăng trưởng, mà là một câu chuyện đầu tư dài hạn gắn với sự dịch chuyển của hàng không và kinh tế toàn cầu.

Những giải thưởng uy tín - Top 10 hãng hàng không chi phí thấp an toàn nhất năm 2025 do AirlineRatings trao tặng. - Giải thưởng Bền vững toàn cầu 2025 (Sustainability Awards) do AirlineRatings vinh danh. - Top các hãng hàng không có giá trị thương hiệu hàng đầu Đông Nam Á theo đánh giá của Brand Finance. - Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2025 do Forbes Vietnam bình chọn. - Hãng hàng không có mức phát thải thấp nhất đối với các chuyến bay khai thác trong khu vực Đông Nam Á, theo báo cáo Flight Emissions Review 2025 của Cirium.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet)