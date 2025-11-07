Tân Hoa xã hôm nay (7/11) đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham dự sự kiện này tại một cảng quân sự ở đảo Hải Nam. Ông Tập đã lên tàu Phúc Kiến và tìm hiểu về việc phát triển năng lực chiến đấu của tàu sân bay cũng như thiết lập, ứng dụng hệ thống máy phóng điện từ để phóng máy bay.

Tàu sân bay Phúc Kiến chính thức đi vào hoạt động. Video: CGTN

Theo đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), 3 vị trí phóng máy bay đã được giới thiệu nổi bật trên boong tàu cùng với máy bay chiến đấu tàng hình mới nhất J-35, các máy bay chiến đấu hạng nặng J-15T và KJ-600.

Tàu sân bay Phúc Kiến được hạ thủy vào năm 2022 và bắt đầu thử nghiệm vào năm 2024. Tin tàu sân bay Phúc Kiến được đưa vào hoạt động đã trở thành chủ đề thịnh hành hàng đầu trên các trang mạng xã hội Trung Quốc. Các tin bài về "tàu sân bay trang bị máy phóng điện từ đầu tiên của Trung Quốc đi vào hoạt động" đã thu hút hơn 10 triệu lượt xem chỉ trong vòng 1 giờ.

Hãng tin CNN cho biết, tàu Phúc Kiến là một trong số 2 tàu sân bay trên thế giới sở hữu máy phóng điện từ. Hệ thống này cho phép máy bay cất cánh với vũ khí và nhiên liệu nặng hơn, nhờ đó có thể tấn công các mục tiêu ở xa hơn.

Hải quân Trung Quốc hiện còn vận hành 2 tàu sân bay khác là Liêu Ninh và Sơn Đông. Cả 2 tàu này đều có lượng giãn nước khoảng 50.000 tấn và sử dụng bệ phóng máy bay kiểu nhảy cầu.