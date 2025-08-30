Ngày 30/8, thông tin từ lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, sau khi được cấp cứu kịp thời, tất cả người bệnh liên quan vụ ngộ độc thực phẩm tại tiệc tân gia ở xã Ia Hiao đều đã ổn định.

Cùng ngày, Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm Gia Lai đã có kết quả điều tra, xác minh thông tin vụ ngộ độc thực phẩm nói trên.

Theo đó, vào lúc 11h ngày 28/8, ông K.Đ. (thôn Chrôh Pơnan, xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai) tổ chức ăn uống tại nhà với lượng khách mời 220 người. Gia đình thuê bà Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1975, trú xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai) làm các mâm cỗ.

Thực đơn bữa tiệc gồm bánh bao, chả, thịt nướng, chả ram; bò nhúng khổ qua; gà quay mật ong; xôi song hỷ; heo xào sả ớt; gỏi bắp bò; lẩu hải sản, bún; bia chai, sữa chua, nước ngọt và đá.

Sau khi dùng tiệc, đến khoảng 18h cùng ngày, nhiều người xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, nôn, sốt. Một số khách mời đem thức ăn dư thừa về cho người nhà cùng ăn cũng xuất hiện các triệu chứng tương tự.

Đến 23h50 ngày 29/8, tổng cộng có 131 người phải nhập viện điều trị, trong đó Trung tâm Y tế Phú Thiện tiếp nhận 58 ca và Trung tâm Y tế Ayun Pa tiếp nhận 73 ca. Qua thăm khám, các bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi ngộ độc thực phẩm.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đề nghị Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hiền ngừng hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống để tiến hành điều tra, xác minh và xử lý theo quy định.