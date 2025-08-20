Nhiều người có thói quen nấu một lượng lớn cơm để dùng cho nhiều bữa. Tuy nhiên, việc bảo quản cơm nguội không đúng cách có thể gây ngộ độc thực phẩm.

Đầu bếp Joshy Jin hiện sống ở Anh là người có nhiều video triệu view trên nền tảng TikTok nhờ các chia sẻ về ẩm thực và an toàn thực phẩm. Vị đầu bếp này cho hay, cơm là thực phẩm khó xử lý khi còn thừa vì vi khuẩn Bacillus cereus tồn tại trong gạo sống dưới dạng bào tử và có thể sống sót qua quá trình nấu. Khi cơm nấu xong và nguội, vi khuẩn này bắt đầu sinh sôi nhanh chóng, tạo ra độc tố mà mắt thường không thể nhìn thấy, không mùi, không vị. Vì vậy, cơm thừa cần được làm nguội nhanh và bảo quản trong tủ lạnh càng sớm càng tốt để tránh nguy cơ ngộ độc.

Bạn cần cẩn trọng khi bảo quản cơm và các loại thức ăn. Ảnh minh họa: Ban Mai

Trong bếp ăn thương mại, cơm nấu sẵn luôn được coi là món “rủi ro cao”, không bao giờ sử dụng vào ngày hôm sau, mà phải phục vụ ngay sau khi nấu để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn. Một sai lầm phổ biến của nhiều người là nghĩ rằng việc hâm nóng lại cơm sẽ tiêu diệt vi khuẩn. Thực tế, độc tố do Bacillus cereus tạo ra vẫn tồn tại dù cơm được hâm nóng, khiến một bát cơm trông bình thường có thể gây ngộ độc nghiêm trọng.

Để bảo quản cơm thừa an toàn, đầu bếp Jin khuyên mọi người nên đợi cơm nấu xong hết hơi nóng, đổ ra đĩa và trải mỏng để nguội nhanh trong khoảng 10 phút. Khi cơm nguội, có thể đậy lại và bảo quản trong tủ lạnh. Cơm được bảo quản đúng cách có thể dùng trong hai ngày, nhưng ngon nhất vẫn là cơm vừa nấu. Nếu không dùng để rang, bạn chỉ nên nấu vừa đủ trong ngày để vừa tiết kiệm vừa an toàn.

Theo Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh, vấn đề ngộ độc không phải do việc hâm nóng mà là cách cơm được bảo quản trước đó. Cơm phải được làm nguội nhanh và đặt vào tủ lạnh ngay để hạn chế sự phát triển của vi khuẩn. Cơm để trong tủ lạnh không nên để quá lâu và phải được làm nóng hoàn toàn trước khi ăn.

Một vấn đề khác cần chú ý là không ăn nhiều cơm trắng vì có thể dẫn đến tăng cân do lượng carbohydrate cao. Cơm cũng làm tăng nhanh lượng đường trong máu, gây rủi ro cho người bị tiểu đường hoặc kháng insulin. Ăn kèm cơm với rau giàu chất xơ, protein hoặc chất béo lành mạnh có thể giúp giảm tác động này.

Một vấn đề khác là nguy cơ tiếp xúc với arsenic. Cây lúa thường hấp thụ arsenic từ đất và nước nhiều hơn các loại ngũ cốc khác. Việc tiêu thụ cơm chứa arsenic cao trong thời gian dài có thể liên quan đến các bất ổn sức khỏe như bệnh tim mạch hoặc ung thư. Bởi vậy, các chuyên gia đưa ra lời khuyên người dân cần chọn mua gạo có nguồn gốc đảm bảo, vo rửa kỹ trước khi nấu.