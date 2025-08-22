Calum Macdonald, 23 tuổi, vẫn nhớ rõ chuyến đi định mệnh tới Lào vào tháng 11 năm ngoái - lần đầu tiên anh ra nước ngoài nhưng đã khiến anh mất đi ánh sáng mãi mãi.

Trong kỳ nghỉ tại khu du lịch Vang Vieng, Calum ghé một nhà nghỉ và uống những ly vodka, whisky miễn phí. Anh không ngờ rằng trong rượu chứa methanol - hóa chất thường dùng trong nhiên liệu, chất tẩy rửa và chống đông, có thể gây mù hoặc tử vong chỉ với một lượng nhỏ.

Theo The Sun, hôm sau, Calum nhận ra có điều gì đó không ổn. “Tôi bước xuống xe bus đêm và không thể đọc tờ giấy trước mặt. Tất cả những gì tôi thấy chỉ là ánh sáng chói lóa như kính vạn hoa”, anh kể.

Ban đầu, anh và bạn bè nghĩ đó là biểu hiện của ngộ độc thực phẩm. Nhưng khi cả nhóm về khách sạn, Calum nói: “Tại sao chúng ta ngồi trong bóng tối? Ai đó bật đèn lên đi”. Lúc này, đèn đã bật sáng.

Calum gặp biến cố ngay trong chuyến đi nước ngoài đầu tiên. Ảnh: CM

Những xét nghiệm sau đó xác nhận Calum bị mù vĩnh viễn do uống rượu chứa methanol. Đây là loại hóa chất tương tự ethanol - thành phần trong đồ uống có cồn - nhưng độc hại hơn nhiều vì khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành axit formic, tấn công thần kinh và gây tổn thương mắt. Chỉ 30ml methanol cũng có thể giết chết một người.

Methanol gần như không mùi, không vị, nên rất khó phát hiện trong rượu. Chất này thường xuất hiện trong rượu kém chất lượng, rượu giả hoặc tự nấu để tiết kiệm chi phí.

Một ngày sau khi Calum rời nhà trọ, Simone White - nữ luật sư 28 tuổi đến từ London - cũng uống rượu miễn phí tại đây. Cô bị co giật, phải thở máy và qua đời sau 9 ngày điều trị vì xuất huyết não do methanol. Tổng cộng, 6 du khách thiệt mạng trong vụ ngộ độc.

Calum cho biết sự ra đi của các nạn nhân khiến anh thay đổi cách nhìn về bản thân: “Tôi từng cảm thấy cuộc sống chẳng còn ý nghĩa. Nhưng khi biết họ đã mất, tôi thấy mình thật may mắn vì còn sống và biết ơn vì điều đó. Tôi nghĩ mình có trách nhiệm cảnh báo để chuyện này không xảy ra với người khác”.

Hiện Calum học cách sử dụng gậy dành cho người khiếm thị và chuẩn bị đăng ký nuôi chó dẫn đường. Anh cũng phối hợp cùng gia đình 3 công dân Anh khác đã tử vong vì methanol ở Đông Nam Á, kêu gọi Bộ Ngoại giao Anh tăng cảnh báo về rủi ro này.

Bộ Ngoại giao Anh cho biết đang hợp tác với chính quyền và ngành du lịch để nâng cao cảnh giác, đồng thời khẳng định ngộ độc methanol và rượu giả là vấn đề nghiêm trọng ở một số khu vực trên thế giới.

Dấu hiệu ngộ độc methanol

Phát hiện ngộ độc methanol có thể khó vì triệu chứng ban đầu giống như say rượu thông thường nhưng có một số dấu hiệu khác biệt cần chú ý:

Dấu hiệu sớm: Bạn có thể cảm thấy lú lẫn, chóng mặt, cực kỳ mệt mỏi hoặc bắt đầu nôn mửa.

Triệu chứng nghiêm trọng thường xuất hiện sau 12-48 giờ kể từ khi uống, vì vậy hãy cảnh giác ngay cả vào ngày hôm sau. Đau đầu, buồn nôn, co giật hoặc hôn mê là những triệu chứng phổ biến. Nói cách khác, nếu bạn cảm thấy say bất thường so với lượng rượu đã uống, hãy tìm sự trợ giúp ngay lập tức.

Vấn đề về thị lực cũng có thể xuất hiện sau 12-48 giờ. Ngộ độc methanol có thể gây mờ mắt, khó chịu khi nhìn vào ánh sáng mạnh, thậm chí mù hoàn toàn.