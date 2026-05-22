Sáng 22/5, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Hương Phố (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 nam sinh lớp 10 tử vong.

Trước đó, khoảng 11h trưa 21/5, em Nguyễn Văn Đ. (SN 2010) và Nguyễn Hữu T. (SN 2010, cùng trú tại xã Hương Phố) rủ nhau đi câu cá tại khu vực Khe Ấm, thuộc địa bàn xã Hương Đô, tỉnh Hà Tĩnh.

Người dân tổ chức tìm kiếm hai nạn nhân. Ảnh: CTV

Đến khoảng 21h cùng ngày, không thấy hai em trở về nhà, gia đình đã báo chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phối hợp với gia đình tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 22h cùng ngày, thi thể hai nam sinh được phát hiện tại khu vực Khe Ấm.

Đại diện chính quyền địa phương cho biết, tại hiện trường, hai em đã câu được 2 con cá trước khi xảy ra sự việc.

“Nguyên nhân ban đầu được xác định là một nam sinh bị trượt chân xuống nước, nam sinh còn lại xuống cứu bạn nhưng không may cả hai đều bị đuối nước. Sau sự việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân”, lãnh đạo UBND xã Hương Phố cho biết.