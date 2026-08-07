Tối 7/8, ông Nguyễn Công Thành - Chủ tịch UBND phường Tuy Hòa cho biết trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một nam du khách người nước ngoài bị sóng cuốn mất tích. Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm.

Cơ quan chức năng đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: MM

Thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, chị L.D.B. (21 tuổi, trú tại thôn Mậu Lâm Bắc, xã Phú Hòa 2) cùng anh Z.L. (27 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) ngồi chơi tại một khu vực bãi biển trên địa bàn phường Tuy Hòa.

Đến khoảng 18h45, anh Z.L. xuống đứng gần mép nước thì bị sóng biển cuốn trôi mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Tuy Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk triển khai công tác tìm kiếm.

Tuy nhiên, do sóng to, gió lớn, công tác cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Đến 20h, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Cũng trong chiều 7/8, Ban Quản lý di tích tỉnh Đắk Lắk cho biết các cán bộ, nhân viên khu di tích Bãi Môn - Mũi Đại Lãnh (xã Hòa Xuân) đã phối hợp với các lực lượng chức năng cứu hộ 3 du khách nước ngoài.

Đoàn khách này đi từ tỉnh Khánh Hòa đến khu vực Bãi Môn vào 11h cùng ngày để tham quan. Sau đó, 3 du khách nam xuống tắm biển thì bị sóng cuốn ra xa mắc kẹt trong mỏm đá và không thể tự vào bờ.

Đến khoảng 13h, một nữ du khách trên bờ báo cho nhân viên khu di tích Bãi Môn - Mũi Đại Lãnh.