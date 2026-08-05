Đến sáng 5/8, đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai ngư dân mất tích trong vụ tàu cá AG 62009 TS chạy xoay vòng bất thường trên vùng biển Phú Quốc.

Danh tính các nạn nhân được xác định là ông Tr.T.P. (46 tuổi, ngụ Hà Tiên, An Giang), chủ tàu kiêm thuyền trưởng, và ngư dân N.H.A. (38 tuổi, ngụ xã Đất Mũi, Cà Mau).

Cán bộ, chiến sĩ Tàu 637, Hải đội 511, Lữ đoàn 127 quan sát, tìm kiếm ngư dân mất tích trên vùng biển Phú Quốc. Ảnh: Vùng 5 Hải quân

Khoảng 17h ngày 3/8, một nhóm ngư dân đang đánh bắt hải sản phát hiện tàu cá AG 62009 TS chạy xoay vòng bất thường tại vùng biển cách Tây Nam Mũi Đất Đỏ (đảo Phú Quốc) khoảng 2,7 hải lý. Tiếp cận kiểm tra, họ không thấy người trên tàu, trong khi lưới vẫn đang thả dưới biển nên nghi hai ngư dân gặp nạn và lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Theo xác minh ban đầu, tàu cá AG 62009 TS dài 12,8 m, khi rời bến do ông Tr.T.P. điều khiển, cùng một ngư dân 38 tuổi. Cơ quan chức năng nhận định cả hai có thể đã rơi xuống biển trong lúc thả lưới.

Do khu vực xảy ra vụ việc có vùng nước sâu, sóng lớn, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Tối 3/8, hơn 20 tàu cá hoạt động gần hiện trường đã tham gia hỗ trợ lực lượng chức năng tìm kiếm xuyên đêm.

Đến 8h05 ngày 4/8, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể nam giới tại khu vực cách Tây Nam Mũi Đất Đỏ khoảng 3,7 hải lý. Sau đó, gia đình xác nhận đây là ông Tr.T.P., chủ tàu kiêm thuyền trưởng.

Tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, khoảng 7h45 ngày 5/8, lực lượng chức năng phát hiện thi thể ngư dân còn lại tại khu vực cách Nam Mũi Hanh (đảo Phú Quốc) khoảng 1 hải lý. Đến khoảng 10h cùng ngày, công tác tìm kiếm kết thúc.

Thi thể hai nạn nhân được đưa vào cảng cá An Thới, bàn giao cho cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục theo quy định.