Trong tâm lý của hầu hết người dùng Việt Nam, ô tô không chỉ là phương tiện đi lại, mà còn là tài sản quý giá, thậm chí được nâng niu gọi là "vợ hai". Việc xế cưng phải thử thách qua bài kiểm định khắc nghiệt nhất "đạp thốc ga trong 1 giây" ở điều kiện không tải để đo độ khói khiến các chủ ô tô máy dầu đời cũ không thể không "xót xe", bức xúc.

Dù vậy, ghi nhận của VietNamNet cho thấy, sau 3 ngày áp dụng quy trình mới kiểm định siết khí thải ô tô kể từ ngày 1/3/2026, nhiều chủ xe máy dầu chia sẻ vẫn may mắn đạt đăng kiểm.

Vượt cửa ải "đạp thốc ga", vẫn không tránh khỏi cảm giác "xót xe"

Anh Trần Văn Hưng (45 tuổi, Hoàng Mai), chủ chiếc Ford Everest máy dầu đời 2009 gần như không rời mắt khỏi xế cưng đã gắn bó với gia đình anh gần hai thập kỷ. Anh thừa nhận chưa lần đăng kiểm nào khiến anh lo lắng như lần này bởi từ ngày 1/3/2026, quy trình đo khí thải sẽ theo chu trình gia tốc tự do thay vì đo tĩnh như trước đây.

Chiếc Ford Everest máy dầu đời 2009 đang được tiến hành đo đạc đăng kiểm khí thải. Ảnh: Ngô Minh

“Đọc trên các hội nhóm mạng xã hội, nhiều anh em chia sẻ việc đăng kiểm khí thải xe diesel làm rất gắt, đạp ga liên tục lên vòng tua tối đa. Xe tôi đời sâu, máy đã ồn, thú thật là vừa xót xe vừa sợ hỏng hóc giữa chừng hoặc không đạt vì khói đen", anh Hưng nói.

Theo quy trình đăng kiểm xe máy dầu diesel hiện hành, phương pháp đo gia tốc tự do yêu cầu động cơ tăng tốc nhanh từ chế độ không tải lên vòng tua cao nhất trong thời gian ngắn, lặp lại nhiều lần để đo khí thải. Với xe cũ, nếu động cơ xuống cấp, kim phun mòn, buồng đốt bẩn hoặc hệ thống xả có vấn đề, nguy cơ vượt ngưỡng cho phép là rất rõ.

Anh Hưng cho biết, tại trạm đăng kiểm 2927D Phạm Văn Đồng, anh không phải ký giấy cam kết miễn trừ trách nhiệm cho đăng kiểm viên.

Khi chiếc Ford Everest của anh Hưng đưa vào dây chuyền kiểm định, xe được nổ máy không tải vài phút, cảm biến gắn đầy đủ. Ít phút sau 3 cú thốc ga liên tiếp, chiếc xe lùi ra khỏi vạch đo, kết quả đăng kiểm ghi nhận chiếc xe vẫn đạt.

"Tôi thở phào nhẹ nhõm, thật sự mừng rơi nước mắt. Cứ nghĩ phen này phải về đại tu động cơ, tốn cả chục triệu đồng, ai ngờ mọi chỉ số vẫn nằm trong ngưỡng cho phép. Trước mình cứ lo tuổi đời xe cao nhưng hóa ra nó không quyết định tất cả. Thay vào đó, việc tuân thủ lịch chăm sóc và bảo dưỡng xe định kỳ đúng hạn mới là cách giúp những cỗ máy già cỗi này duy trì được phong độ", anh Hưng nhận xét.

Một chiếc Toyota Fortuner máy dầu đời 2010 được bảo dưỡng tốt vẫn vượt mức tiêu chuẩn khí thải quy định. Ảnh: Nam Kaka

Cùng chung tâm trạng, ông Lê Ngọc Bình (55 tuổi, Cầu Giấy) đưa chiếc Toyota Fortuner máy dầu đời 2010 đi đăng kiểm trong sự lo âu tột độ. Xe hơn 15 năm rồi nên ông cũng đã chuẩn bị tinh thần xấu nhất khi xe trượt đăng kiểm.

Nhưng khi đăng kiểm viên dán tem đăng kiểm lên chiếc xe của mình, ông Bình mới thật sự sững sờ. Chiếc Fortuner 16 năm tuổi có chỉ số khí thải còn đạt Mức 5, vượt tiêu chuẩn quy định Mức 2 của đăng kiểm đối với xe sản xuất từ năm 1999-2016. "Đăng kiểm viên bảo xe cũ nhưng được bảo dưỡng kỹ thì chẳng có gì phải sợ mấy cú đạp ga", ông Bình hào hứng chia sẻ.

Bên cạnh những ý kiến hoài nghi, bất bình về phương pháp "gia tốc tự do" không khác nào "phá xe", những cái thở phào như vậy không phải hiếm trong những ngày đầu áp dụng quy trình đăng kiểm mới.

Chỉ cần chăm sóc xe đúng cách, đăng kiểm sẽ suôn sẻ

Trao đổi với VietNamNet, anh Đỗ Hoàng Trung - chủ trung tâm dịch vụ ô tô PAC (Hà Nội) cho hay: "Một động cơ diesel được bảo dưỡng đúng hạn hoàn toàn có thể vượt qua các tiêu chuẩn đăng kiểm khí thải mới một cách dễ dàng, thậm chí còn đạt mức cao hơn so với tiêu chuẩn".

Theo quy chuẩn đăng kiểm hiện hành, kết quả đo khí thải ô tô đang được chia thành thành 5 mức, áp dụng theo năm sản xuất. Tuy nhiên, tiêu chuẩn khí thải khi đăng kiểm dành cho xe đang lưu thông luôn thấp hơn chuẩn khí thải áp dụng cho xe mới xuất xưởng. Ví dụ, ô tô sản xuất năm 2017 lúc mới xuất xưởng vốn đã phải đạt tiêu chuẩn động cơ Euro 4, nhưng khi đăng kiểm hiện nay, xe đã 9 năm tuổi, chỉ cần đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 3 (tương đương Euro 3).

Tuy nhiên, để quá trình đăng kiểm diễn ra an toàn, nhanh gọn, chủ gara ô tô này khuyến nghị các chủ xe nên chuẩn bị kỹ trước khi mang xe đi kiểm định.

Trước tiên, xe cần được bảo dưỡng đầy đủ hệ thống bôi trơn và nạp khí, đặc biệt là thay dầu máy, lọc dầu, lọc gió và lọc nhiên liệu nếu đã đến hạn. Lọc gió bẩn khiến thiếu không khí, cháy không hết nhiên liệu và sinh nhiều khói đen. Chủ xe cần vệ sinh hệ thống xả bằng phụ gia làm sạch kim phun và buồng đốt để giảm muội than tích tụ.

Trước khi đến trạm đăng kiểm, anh Trung tư vấn, các tài xế nên lái xe ra đoạn đường vắng hoặc cao tốc, chủ động chuyển sang số tay (số thấp) và chạy ở vòng tua cao khoảng 2.500-3.000 vòng/phút trong vòng 10-15km. Việc này giúp ống xả nóng lên và thổi bay phần lớn muội than cũ còn kẹt lại.

Khi đến trung tâm đăng kiểm, tài xế không nên tắt máy ngay. Xe cần giữ động cơ nổ không tải để duy trì nhiệt độ làm việc tối ưu và giúp dầu bôi trơn lưu thông đều.

Bài kiểm tra khí thải mới cho xe máy dầu diesel không phải "án tử" cho xe cũ. Nó đơn giản là phép thử trung thực cho mức độ chăm sóc của chủ xe.

Việc bảo dưỡng đều đặn và sử dụng xe đúng cách chính là "tấm vé thông hành" bền vững nhất để những chiếc xe diesel lâu năm vẫn tiếp tục yên tâm lăn bánh một cách hợp lệ, hợp pháp trong giao thông Việt Nam.