Khi đến lễ chùa, người dân và du khách nên ăn mặc giản dị, trang nghiêm, chỉnh tề, tuyệt đối không mặc váy ngắn, quần cộc, áo hở lườn, hở nách... Nếu gặp trụ trì và tăng ni trong chùa, người dân và du khách nên dùng câu "A Di Đà Phật" để mở lời chào hoặc bái biệt.

Đại đức Thích Tuệ Nhật, Phó Văn phòng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương từng chia sẻ trên báo VietNamNet: "Đi chùa đầu năm, mỗi người nên giữ 3 nghiệp (thân, khẩu, ý) của mình thật thanh tịnh. Khi vào chùa, từ ý nghĩ, lời nói, việc làm đều hợp đạo đức, đó là điều rất quan trọng".

Theo Đại đức, khi lễ Phật, mỗi người cần giữ sự thành kính; ngay cả việc xin lộc cũng không nên hái hoa, bẻ cành mà có thể đón nhận những lời hay ý đẹp, lời chúc phúc hay những gửi gắm do quý thầy chuẩn bị.

“Nên nhớ, khi đến chùa lễ Phật cũng cần tránh xa những điều phi pháp, tiêu cực như rượu chè, cờ bạc, say xỉn, cá độ. Đầu năm nên hướng tâm đến điều tích cực, lành mạnh, trong sáng, bình an để có một năm mới an lạc, sức khỏe, thành công. Các cụ xưa đã dạy ‘đầu xuôi đuôi lọt’, khởi đầu năm mới an lạc thì cả năm sẽ hanh thông”, Đại đức cho biết.

Người dân và du khách đi lễ chùa đầu năm

Ngoài ra, khi đi lễ chùa đầu năm, người dân và du khách cũng nên lưu ý một số nguyên tắc ứng xử: vào chùa nên đi cửa bên, hạn chế đi cửa chính giữa; khi đứng trước tượng Phật cần giữ thái độ cung kính, nghiêm trang, tránh nhìn ngang ngó dọc, chạy qua chạy lại hay nói chuyện ồn ào; không cắm hương tùy ý ở những nơi không được phép; đồng thời tránh đi cắt ngang trước mặt những người đang quỳ lạy.

Vào đầu năm mới, đền chùa đều rất đông người đến lễ bái, người dân và du khách hãy cố gắng để ý những người xung quanh, tránh cản trở lối đi chung, chen lấn hay xô đẩy. Đặc biệt, bạn cần lưu ý đến tư trang, cất tiền hoặc những vật dụng có giá trị trong túi đeo trước ngực, tránh đeo trang sức quá phô trương.

Thành tâm dâng hương được xem là lễ vật lớn nhất khi đến lễ Phật. Lễ vật thông thường chỉ nên là hương hoa, phẩm quả, hương nến. Theo Đại đức - Tiến sĩ Thích Quang Minh, trụ trì chùa Đậu (Hà Nội), người dân và du khách không nên cúng tiền vàng để tránh lãng phí, gây ô nhiễm môi trường; đồng thời cũng không nên dâng lễ mặn, rượu thịt nhằm thể hiện lòng từ bi khi đi lễ chùa.

