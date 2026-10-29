ITALY - Hai thiếu niên 13 và 16 tuổi rơi vào tình cảnh nguy hiểm khi bị cha mẹ bỏ lại để tự leo núi, khiến cả hai phải tự xoay xở ở độ cao 2.300m.

Ảnh minh họa: Euro news

Vụ việc xảy ra trong chuyến đi leo núi hôm 18/10 của một gia đình tại Toblach, thuộc Nam Tyrol (Italy). Ban đầu, cả nhà cùng khởi hành, nhưng sau vài giờ, cha mẹ quyết định quay trở lại, để 2 con trai tiếp tục hành trình.

Kế hoạch của gia đình là để 2 thiếu niên nghỉ qua đêm tại Bonnerhutte, một nhà nghỉ trên núi. Cha mẹ cho rằng các con đã có đủ kinh nghiệm để tự đi tiếp. Tuy nhiên, họ không kiểm tra trước thời gian hoạt động của cơ sở này.

Được xây dựng năm 1897 bởi một chi nhánh nhà nghỉ của Câu lạc bộ Alpine, Bonnerhutte đã đóng cửa theo mùa từ 1 tuần trước đó. Khi đến nơi, 2 anh em không thể vào bên trong để trú qua đêm.

Ở độ cao hơn 2.300m, trong điều kiện thời tiết lạnh giá và không có nơi trú ẩn, 2 thiếu niên rơi vào tình cảnh nguy hiểm.

Khoảng 1h sáng, lực lượng cứu hộ nhận được cuộc gọi cầu cứu. Các nhân viên cứu hộ núi Pustertal sau đó đưa 2 anh em đến nơi an toàn và chuyển họ đến bệnh viện, theo Euro news.

Theo lực lượng cứu hộ, cả 2 thiếu niên mặc quần áo không đủ ấm và bị hạ thân nhiệt nghiêm trọng. Một trong 2 em còn có triệu chứng nôn mửa. May mắn, cả 2 đã được xuất viện sau đó.

Lực lượng cứu hộ mô tả hành động của cha mẹ là sự “bất cẩn nghiêm trọng”, đồng thời cho biết những trường hợp thiếu trách nhiệm như vậy thường rất hiếm gặp được may mắn.